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Тварини в скруті та артснаряд: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 218

 

Дані станом на ранок 13 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 7 разів виїжджали на виклики: 

  • хибний виклик на пожежу на вул. Петра Прокоповича у Кременчуці; 

  • аварійне відчинення дверей на вул.Миру та Володимира Великого;
  • у Кременчуці на вул. Ігора Сердюка зняли котика з балконного навісу, а у Дмитрівці — дістали пса з колодязя;
  • пожежа у дачному кооперативі «Юність-2»;

  • у Вільній Терешківці на відкритій території виявили артснаряд часів минулих війн.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 680 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 258 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни тричі викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. За що той отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також склали адмінпротокол за домашнє насильство. Ще двох кременчужан затримали за зберігання наркотиків.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 480 транспортних засобів та 738 осіб. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтавська ОВА зведення
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