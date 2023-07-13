На Полтавщині засудили 45-річного чоловіка, який на Новий рік убив знайомого

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1

Під час свята зловмисник двічі вдарив знайомого кухонним ножем

7 років позбавлення волі за смертельне побиття знайомого засудили жителя міста Заводське Миргородського району. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

За публічного обвинувачення Миргородської окружної прокуратури 45-річного жителя міста Заводське визнали винним у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія сталася 1 січня цього року за місцем проживання чоловіка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, господар будинку почав випроваджувати двох своїх знайомих, з якими святкував Новий рік. Унаслідок між ним та одним із гостей, який вимагав продовження застілля, виник конфлікт, під час якого зловмисник двічі вдарив знайомого кухонним ножем.

Співмешканка господаря оселі викликала медичну допомогу, однак життя людині врятувати не вдалося. Через два дні у лікарні потерпілий помер.

За скоєне Лохвицький районний суд позбавив нападника волі на 7 років. Вирок набрав законної сили.