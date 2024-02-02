Законопроєкт про мобілізацію: хто матиме право на відстрочку та бронювання під час мобілізації

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 312 Коментарів: 1

Народні депутати та міські голови зберігають своє право на бронювання від призову по мобілізації

Нова версія законопроєкту про мобілізацію (№10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради увечері 30 січня, передбачає право на відстрочку від призову на військову службу та бронювання під час проведення загальної мобілізації для певних категорій громадян.

Хто матиме право на відстрочку від призову під час мобілізації

У законопроєкті уточнені підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, право на відстрочку пропонується надавати:

особам, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю І чи II групи, або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали цього військовозобов’язаного для догляду за ними;

особам, які є опікунами людей з інвалідністю І чи II групи, визнаних судом недієздатними;

члену сім’ї першого ступеню споріднення осіб з інвалідністю I групи, який зайнятий постійним доглядом за цією особою, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали цього військовозобов’язаного для догляду за ними;

члену сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребує постійного догляду за умови, що такі особи з інвалідністю обрали цього військовозобов’язаного для догляду за ними;

за умови, що такі особи з інвалідністю обрали цього військовозобов’язаного для догляду за ними; чинним народним депутатам України;

здобувачам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);

докторантам, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

науковим й науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють у цих закладах освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Кого можуть забронювати

Законопроєкт передбачає постановку на військовий облік військовозобов’язаних, які працюють (проходять службу) в Національній поліції, Службі судової охорони, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України протягом 60 днів з дня набрання чинності Закону. Тобто, працівники цих силових органів не матимуть автоматичного права на відстрочку від призову, як це є зараз.

Згідно з законопроєктом, забронювати можуть військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в державних органах на посадах державної служби категорії «А», голів обласних, районних рад, сільських, селищних, міських голів.

А також до 50% військовозобов’язаних з числа:

державних службовців категорії «Б», «В» і службовців органів місцевого самоврядування;

працівників Нацполіції України, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, Служби державної охорони, судів, інших державних органів та установ системи правосуддя та органів досудового розслідування, патронатних служб;

на підприємствах та установах, яким встановлені мобілізаційні завдання у разі, якщо це необхідно для виконання мобілізаційних завдань;

на підприємствах та установах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період, у тому числі забезпечують потреби ЗСУ (критерії та порядок визначення підприємств критично важливими визначає Кабмін).

У законопроєкті передбачено, що порядок, організацію бронювання та критерії визначає Кабінет міністрів України.

Хто ще не підлягає призову на військову службу

У законопроєкті пропонується додати до переліку тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації ще три категорії громадян:

військовозобов’язаних, які проходили військову службу під час дії воєнного стану та були звільненні у запас - протягом 2-х років із дня звільнення;

військовозобов’язаних, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану - протягом 6-ти місяців із дня звільнення;

військовозобов’язаних, які були звільнені з військової служби у зв’язку зі звільненням з полону (можуть бути призвані лише за їхньою згодою).

Військовослужбовцям, яких звільнено з полону, та які вирішили залишитися на військовій службі, надається можливість відпочити та пройти відновлення протягом додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.

Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради перший варіант законопроєкту про мобілізацію (№ 10378), в якому пропонувалися зміни у порядку проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Після дебатів на парламентській комісії та обговорення законопроєкту на закритої наради з військовим командуванням, його було вирішено повернути на доопрацювання. Кабмін відкликав законопроєкт 11 січня 2024 року без його розгляду в парламенті.