Кабмін вніс в Раду законопроєкт про зміни в мобілізації: хто матиме відстрочку та як вручатимуть повістки

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Військове командування просить мобілізувати в Україні ще 450-500 тисяч військовозобов’язаних

Увечері 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378 щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. «Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував, що пропонують змінити й кого з кременчужан це торкнеться, а також поспілкувався про законопроєкт з виконувачем обов'язків начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковника Мирославом Волковим.

Навіщо потрібен законопроєкт

Уряд очікує, що його ухвалення покращить процес комплектування ЗСУ та інших військових формувань особовим складом під час мобілізації.

— У зв’язку з триваючою військовою агресією російської федерації проти України, нарощування зусиль агресора щодо подальшого захоплення території нашої держави, постало питання щодо удосконалення механізмів проведення заходів мобілізації для залучення більшої кількості населення бажаючого стати на захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також забезпечення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та удосконалення окремих питань проходження військової служби, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Його автори назвали метою та завданням прийняття нового закону:

удосконалення процедур проведення заходів мобілізації;

уточнення питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

посилення соцзахисту військовослужбовців під час отримання медичної допомоги та після звільнення з полону;

уточнення обов’язків органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій та громадян України під час мобілізації;

уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу, а також для звільнення з військової служби;

вдосконалення окремих питань проходження військової служби для покращення якості підбору особового складу під час доукомплектування бойових підрозділів.

Що зміниться

Проєктом закону зокрема передбачається:

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання військовослужбовцям, звільненим з полону, 90 днів додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення;

залучення органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до оповіщення та прибуття громадян до збірних пунктів та військових частин;

встановлення обов’язку проходити медогляд та лікування згідно з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду, обов’язкової явки до терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються на вимогу;

встановлення вимог до оформлення повісток про виклик до ТЦК та СП, а також порядку їх вручення;

уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову під час мобілізації;

позбавлення права на відстрочку від призову держслужбовців, працівників Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури;

уточнення порядку бронювання для працівників органів державної влади, інших державних органів;

виключення з переліку висновків ВЛК про обмежену придатність до військової служби;

виключення строкової служби, як виду військової служби, та звільнення усіх «строковиків»;

запровадження базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав ухилянтів;

надання повноважень поліцейським щодо участі у заходах мобілізації;

можливість проходження державної служби або служби в поліції тільки після базової загальновійськової підготовки або військової служби;

залучення до заходів рекрутингу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу;

встановлюються норми щодо ротації військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії, порядку звільнення військовослужбовців строкової військової служби, переогляду обмежено придатних громадян та переходу.

Хто матиме право на відстрочку:

особи 1 та 2 групи інвалідності (особам з 3 групою інвалідності права на відстрочку пропонують прибрати);

особи, які мають дружину (чоловіка) та/або одного з батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи за умови, що вони обрали військовозобов’язаного для здійснення догляду за ними;

громадяни, які є опікуном особи з інвалідністю І чи ІІ групи, визнаної судом недієздатною;

батьки (подружжя, діти) особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного члена сім’ї);

батьки (подружжя, діти) особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом (не більше одного члена сім’ї);

жінки у декреті до досягнення дитиною трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні;

діючі народні депутати України;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, закладів загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи на повну ставку;

протягом 2-х років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні в запас, або звільнені в запас у зв’язку зі звільненням з полону (лише за їх згодою);

протягом 6 місяців військовозобов’язані, які були звільненні зі строкової служби під час дії воєнного стану;

Які зміни передбачені у процесі вручення повісток

У законопроєкті пропонується передбачити, що повістка про виклик до ТЦК та СП може бути надіслана через електронні кабінети (які зобов’язані створити всі військовозобов’язані), а також електронною поштою.

Звідки в ТЦК та СП візьмуть адреси електронної пошти, якщо військовозобов’язані не зареєструються в електронному кабінеті, поки не зовсім зрозуміло.

Пропонується, що повістка може бути вручена особисто:

у приміщенні військкомату — його представниками;

за місцем проживання (перебування) — представниками ТЦК або поліціянтами;

за місцем роботи — співробітниками ТЦК та СП, роботодавцем або поліціянтами;

у громадських місцях — представниками ТЦК або поліціянтами.

Тобто, у разі ухвалення законопроєкту, працівники ТЦК та СП зможуть вручати повістки практично у будь-якому місці без поліціянтів.

У закон «Про Національну поліцію» пропонується додати норму, за якою органи поліції, за зверненням ТЦК та СП, не тільки беруть участь в оповіщенні, а також затримують та доставляють до ТЦК призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не з'явились на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасно повідомили про зміну місця проживання, освіти, роботи, посади (ст.210, 210-1 КУпАП).

Поважні причини неявки до ТЦК та СП після отримання повістки

У законопроєкті йдеться, що поважними причинами неприбуття громадянина до ТЦК та СП визнаватимуться:

перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк (підтверджені документами);

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Як пропонують карати ухилянтів

У законопроєкті також зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них можуть застосовуватися тимчасові обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона купівлі/продажу/оформлення рухомого та нерухомого майна;

обмеження на право керування власним авто та отримання посвідчення водія;

обмеження банківських рахунків;

відмова в кредитах та позиках;

призупинення пільг та послуг від держави.

Ці обмеження будуть вводитися та скасовуватися за повідомленням керівника ТЦК та СП про виключення військовозобовʼязаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

ВАЖЛИВО! Після ухвалення цього законопроєкту та набрання ним чинності, усі військовозобов’язані, визнанні обмежено придатними до військової служби будуть зобов’язані повторно пройти військово-лікарську медкомісію.

А під час проведення загальної мобілізації усі громадяни України віком від 18 до 60 років мусять мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх за вимогою поліціянтам та представникам ТЦК.

Як працюватиме Кременчуцьке районне ТЦК та СП

«Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв коментар з цього приводу у виконувача обов'язків начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова.

— Я ознайомився із законопроєктом. У країні майже два роки триває повномасштабна війна й ухвалити такий законопроєкт слід було давно. Вважаю, що він містить важливі пропозиції та дає нам додаткові інструменти, які допоможуть покращити роботу з ведення військового обліку та проведення мобілізації. Коли та в якому вигляді законопроєкт буде ухвалений, прогнозувати не можу. Але Кременчуцький РТЦК та СП завжди працював та буде працювати згідно з нормами чинного законодавства, — пояснив Мирослав Волков.

Командування ЗСУ просить мобілізувати до 500 тисяч військовозобов’язаних

Військове командування пропонує призвати по мобілізації до ЗСУ та Сил оборони України 450-500 тисяч військовозобов’язаних. Про це на підсумковій пресконференції повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, чи підпише закон про мобілізацію жінок та чоловіків, молодших 27 років

30 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9281, яким зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни ще не набули чинності, оскільки законопроєкт досі не підписав президент.

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба «не те що підсилювати, а повернути у ті рамки, які працювали раніше».

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року й з того часу кілька разів продовжувалися. Наразі вони діють до 14 лютого 2024 року.

Після вручення повістки громадяни мусять прийти до ТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних. Водночас місце вручення повісток українським законодавством ніяк не регламентоване, тож вони можуть вручатися не тільки за місцем проживання та роботи, а й у будь-яких громадських місцях та незалежно від того, де військовозобов’язані перебувають на військовому обліку.