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Кременчук, Війна

Зеленський розповів, чи підпише закон про мобілізацію жінок та чоловіків, молодших 27 років

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 194

 

У Києві пройшла підсумкова пресконфренція Володимира Зеленського

У вівторок, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів підсумкову пресконференцію у Києві, на якій розповів про пропозиції військового командування щодо мобілізації 450-500 тисяч чоловіків та свою реакцію на цю пропозицію. Він також відповів на питання, чи підпише закон, якщо його ухвалить Верховна Рада, про мобілізацію жінок та чоловіків, молодше 27 років.

— Жінок — ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи буде викладено і на сьогодні я бачу, що їм (армії — ред.) це потрібно, то з цим погоджуся, — відповів глава держави.

Раніше з’явилася інформація, що у парламенті працюють над законопроєктом щодо внесення змін у проведення мобілізації, який передбачає, зокрема, можливість мобілізації жінок та чоловіків після 25 років.

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За словами Володимира Зеленського, окрім мобілізації, врегулювання потребує питання ротації, відпусток, відряджень, переведення до інших військових частин. Тож це має бути комплексний план. Президент акцентував, що військове керівництво спільно з Кабінетом Міністрів має напрацювати відповідний документ, який після розгляду на засіданні Ставки буде передано до Верховної Ради.

— Якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це має бути предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів, — заявив президент.

Володимир Зеленський розповів, що питання мобілізації обговорювалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача за участю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали.

— Вони запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрям, тому що це питання передусім людей. Друге — це питання справедливості, обороноздатності й питання фінансів, — зазначив глава держави.

Він пояснив, що одного військовослужбовця утримує приблизно 6 українців — платників податків. Тож, для того, щоб утримувати півмільйона додаткових військовослужбовців, потрібно мати 3 млн додаткових платників податків.

— Я як Президент України і як людина, яка багато свого часу віддає на те, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, хотів би розуміння від Прем’єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші? — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, тема проведення загальної мобілізації в Україні щодень стає все актуальнішою, адже в ЗСУ та Силах оборони бракує людей, а ті, хто воює вже майже два роки, потребують заміни та відпочинку. У Верховній Раді готують великий законопроєкт щодо змін у процесі проведення мобілізації.

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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский мобілізація законопроєкт прес-конференція жінка в армії
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