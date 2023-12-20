Зеленський розповів, чи підпише закон про мобілізацію жінок та чоловіків, молодших 27 років

У вівторок, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів підсумкову пресконференцію у Києві, на якій розповів про пропозиції військового командування щодо мобілізації 450-500 тисяч чоловіків та свою реакцію на цю пропозицію. Він також відповів на питання, чи підпише закон, якщо його ухвалить Верховна Рада, про мобілізацію жінок та чоловіків, молодше 27 років.
Раніше з’явилася інформація, що у парламенті працюють над законопроєктом щодо внесення змін у проведення мобілізації, який передбачає, зокрема, можливість мобілізації жінок та чоловіків після 25 років.
За словами Володимира Зеленського, окрім мобілізації, врегулювання потребує питання ротації, відпусток, відряджень, переведення до інших військових частин. Тож це має бути комплексний план. Президент акцентував, що військове керівництво спільно з Кабінетом Міністрів має напрацювати відповідний документ, який після розгляду на засіданні Ставки буде передано до Верховної Ради.
Володимир Зеленський розповів, що питання мобілізації обговорювалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача за участю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали.
Він пояснив, що одного військовослужбовця утримує приблизно 6 українців — платників податків. Тож, для того, щоб утримувати півмільйона додаткових військовослужбовців, потрібно мати 3 млн додаткових платників податків.
Нагадаємо, тема проведення загальної мобілізації в Україні щодень стає все актуальнішою, адже в ЗСУ та Силах оборони бракує людей, а ті, хто воює вже майже два роки, потребують заміни та відпочинку. У Верховній Раді готують великий законопроєкт щодо змін у процесі проведення мобілізації.
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