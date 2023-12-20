Депутати облради погодили збільшення вартості харчування в школах обласного підпорядкування

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На засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури депутати погодили проєкт рішення «Про встановлення вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».

— Із 2024 року ми пропонуємо збільшити вартість харчування учнів. У закладених сумах враховуємо вартість продуктів та інфляційні процеси. Крім того, якщо виникне така потреба, матимемо можливість коригувати ціни, — зазначив директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Мова йде про школи обласного підпорядкування. Згідно з даними в Інформаційній системі управління освітою, у Кременчуці це:

Кременчуцька спеціальна школа Полтавської обласної ради (вул. Остапа Вишні, 29/38);

Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради (вул. Василя Сліпака, 2);

Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради (вул. Валентини Федько, 33).

Також депутати погодилися прийняти на баланс області майно, що розташоване в Кременчуці за адресою: проспект Свободи, 106 (гімназія №27).

Нагадаємо, що на харчування дітей, зокрема і пільгових категорій, у 2024 році у Кременчуці витратять 8,2 мільйона гривень. Вартість харчування як для дошкільнят, так і для школярів залишається такою ж, як і у 2023 році.