«ТелеграфЪ» побачив, як просувається облаштування укриттів у школах Кременчука

18 травня «Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив, як просувається облаштування укриттів у двох гімназіях Кременчука — №27 та 16.
Кількість дітей у школі — 313, місткість укриття — 110-120 осіб.
254 479 грн — облаштування укриття + проєкт.
Підрядник — комунальне підприємство «Союзрембуд».
З 1 вересня планується двозмінне навчання.
У цьому закладі освіти роботи добігають кінця, залишився десь тиждень, до 1 червня об'єкт має бути зданий. Ремонт тривав близько місяця.
Брустверною захисною спорудою закриють вікна у сховищі, щоб можлива вибухова хвиля не вибила скло і не поранила нікого.
За словами директора гімназії Сергія Касюри, 50% учнів початкової школи можуть відвідувати заняття, бо деякі родини за кордоном. Але люди повертаються, тож йде динаміка на збільшення школярів, що навчатимуться очно.
Також у школі йде встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення (проєкт — 41 235 гривень, близько 500 тис. гривень — монтаж), які покривають всю територію закладу разом з укриттям.
У гімназії №27 займатимуться дитсадки №41 та 62 (влітку вони помістяться точно, а далі міська влада буде думати, як у вересні працювати). Поруч ремонтуються два сховища під житловими будинками на проспекті Свободи. Можливо, їх використають для працівників та вихованців дитячих садків.
Кількість дітей у школі — 480, місткість укриття — 150 осіб.
Понад 800 тисяч грн — облаштування укриття + проєкт, роботи почалися наприкінці листопада.
Підрядник — ЖЕП «Перспектива».
З 1 вересня школа працюватиме у дві зміни, а можливо, і в три.
У цій гімназії укриття зроблене з нуля у підвалі. На запитання, чи готові кременчужани водити дітей до школи, директор Олексій Довбня говорить:
Сьогодні перший день, як у гімназії №16 стартувало встановлення пожежної сигналізації, протягом трьох тижнів роботи мають завершити (система оповіщення вже є), проєкт уже готовий.
У гімназії №16 займатиметься дитсадок №60 (у ньому зареєстровано 210 дітей, але заявлено 60 вихованців, які відвідуватимуть його з 1 червня). Садок знаходиться у 100 метрах від гімназії, тож влітку діти ходитимуть у неї. Дитсадок зараз стоїть у черзі на встановлення модульного укриття та пожежної сигналізації.
Ліжка для вихованців дитсадка №60
Окрема кімната для працівників на 30 осіб
У туалетних кімнатах є гаряча вода
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