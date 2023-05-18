«ТелеграфЪ» побачив, як просувається облаштування укриттів у школах Кременчука

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Ми побували у двох гімназіях — №27 та 16

18 травня «Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив, як просувається облаштування укриттів у двох гімназіях Кременчука — №27 та 16.

Гімназія №27

Кількість дітей у школі — 313, місткість укриття — 110-120 осіб.

254 479 грн — облаштування укриття + проєкт.

Підрядник — комунальне підприємство «Союзрембуд».

З 1 вересня планується двозмінне навчання.

У цьому закладі освіти роботи добігають кінця, залишився десь тиждень, до 1 червня об'єкт має бути зданий. Ремонт тривав близько місяця.

— Тут були вологі процеси, які потребують певного технологічного циклу. Має вистоятись штукатурка, робили стяжку, яка має висохнути — це мінімум 21 день за нормативами. В інших школах ми зараз суху стяжку застосовуємо, це значно швидше, — зауважив міський голова Віталій Малецький.

Брустверною захисною спорудою закриють вікна у сховищі, щоб можлива вибухова хвиля не вибила скло і не поранила нікого.

За словами директора гімназії Сергія Касюри, 50% учнів початкової школи можуть відвідувати заняття, бо деякі родини за кордоном. Але люди повертаються, тож йде динаміка на збільшення школярів, що навчатимуться очно.

— У класі у нас по наповнюваності зараз 33-34 (учні — ред.) займається, то при опитуванні готові відвідувати навчальний заклад понад 70%, тобто 19-25 осіб, — сказав пан Касюра.

— У територіальних громадах Кременчуцького району, де відновлювався освітній процес, спочатку рівень недовіри був вищий, потім знижувався і як наслідок ті, хто на місці, майже 100% усі водять дітей у школу, — прокоментував Олег Лєднік.

Також у школі йде встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення (проєкт — 41 235 гривень, близько 500 тис. гривень — монтаж), які покривають всю територію закладу разом з укриттям.

У гімназії №27 займатимуться дитсадки №41 та 62 (влітку вони помістяться точно, а далі міська влада буде думати, як у вересні працювати). Поруч ремонтуються два сховища під житловими будинками на проспекті Свободи. Можливо, їх використають для працівників та вихованців дитячих садків.

Гімназія №16

Кількість дітей у школі — 480, місткість укриття — 150 осіб.

Понад 800 тисяч грн — облаштування укриття + проєкт, роботи почалися наприкінці листопада.

Підрядник — ЖЕП «Перспектива».

З 1 вересня школа працюватиме у дві зміни, а можливо, і в три.

У цій гімназії укриття зроблене з нуля у підвалі. На запитання, чи готові кременчужани водити дітей до школи, директор Олексій Довбня говорить:

— Ситуація різна. Є батьки за кордоном, які пишуть мені в чаті, що не хочуть приїжджати. Значить, для них ми будемо організовувати онлайн-навчання. Є батьки, які проживають на мікрорайоні, але також не хочуть водити дітей. Але таких мало батьків, в основному вони хочуть, щоб діти йшли у школу. Ми зробимо опитування ще у серпні, вже точно будуть цифри відомі, скільки дітей будуть очно навчатися, щоб ми змогли підлаштувати розклад уроків. Я дуже хочу, щоб перші, другі та треті класи ходили постійно очно, хай не всі 5 уроків, а хоча б 3 основні. Уявіть собі, перші класи ні разу у школі не були, був коронавірус — другі також майже не були, треті так само. Їх треба поставити у першу зміну. Ми вже прикидаємо розклад.

Сьогодні перший день, як у гімназії №16 стартувало встановлення пожежної сигналізації, протягом трьох тижнів роботи мають завершити (система оповіщення вже є), проєкт уже готовий.

У гімназії №16 займатиметься дитсадок №60 (у ньому зареєстровано 210 дітей, але заявлено 60 вихованців, які відвідуватимуть його з 1 червня). Садок знаходиться у 100 метрах від гімназії, тож влітку діти ходитимуть у неї. Дитсадок зараз стоїть у черзі на встановлення модульного укриття та пожежної сигналізації.

Ліжка для вихованців дитсадка №60

Окрема кімната для працівників на 30 осіб

У туалетних кімнатах є гаряча вода