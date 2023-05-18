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Топ новина, Кременчук, Освіта

«ТелеграфЪ» побачив, як просувається облаштування укриттів у школах Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 338

 

Ми побували у двох гімназіях №27 та 16

18 травня «Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив, як просувається облаштування укриттів у двох гімназіях Кременчука №27 та 16.

Гімназія №27

Кількість дітей у школі 313, місткість укриття 110-120 осіб.

254 479 грн облаштування укриття + проєкт.

Підрядник комунальне підприємство «Союзрембуд».

З 1 вересня планується двозмінне навчання.

У цьому закладі освіти роботи добігають кінця, залишився десь тиждень, до 1 червня об'єкт має бути зданий. Ремонт тривав близько місяця.

Тут були вологі процеси, які потребують певного технологічного циклу. Має вистоятись штукатурка, робили стяжку, яка має висохнути це мінімум 21 день за нормативами. В інших школах ми зараз суху стяжку застосовуємо, це значно швидше, зауважив міський голова Віталій Малецький.

Брустверною захисною спорудою закриють вікна у сховищі, щоб можлива вибухова хвиля не вибила скло і не поранила нікого.

За словами директора гімназії Сергія Касюри, 50% учнів початкової школи можуть відвідувати заняття, бо деякі родини за кордоном. Але люди повертаються, тож йде динаміка на збільшення школярів, що навчатимуться очно.

У класі у нас по наповнюваності зараз 33-34 (учні ред.) займається, то при опитуванні готові відвідувати навчальний заклад понад 70%, тобто 19-25 осіб, сказав пан Касюра.
У територіальних громадах Кременчуцького району, де відновлювався освітній процес, спочатку рівень недовіри був вищий, потім знижувався і як наслідок ті, хто на місці, майже 100% усі водять дітей у школу, прокоментував Олег Лєднік.

Також у школі йде встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення (проєкт 41 235 гривень, близько 500 тис. гривень монтаж), які покривають всю територію закладу разом з укриттям.

У гімназії №27 займатимуться дитсадки №41 та 62 (влітку вони помістяться точно, а далі міська влада буде думати, як у вересні працювати). Поруч ремонтуються два сховища під житловими будинками на проспекті Свободи. Можливо, їх використають для працівників та вихованців дитячих садків.

Гімназія №16

Кількість дітей у школі 480, місткість укриття 150 осіб.

Понад 800 тисяч грн облаштування укриття + проєкт, роботи почалися наприкінці листопада.

Підрядник  ЖЕП «Перспектива».

З 1 вересня школа працюватиме у дві зміни, а можливо, і в три.

У цій гімназії укриття зроблене з нуля у підвалі. На запитання, чи готові кременчужани водити дітей до школи, директор Олексій Довбня говорить:

Ситуація різна. Є батьки за кордоном, які пишуть мені в чаті, що не хочуть приїжджати. Значить, для них ми будемо організовувати онлайн-навчання. Є батьки, які проживають на мікрорайоні, але також не хочуть водити дітей. Але таких мало батьків, в основному вони хочуть, щоб діти йшли у школу. Ми зробимо опитування ще у серпні, вже точно будуть цифри відомі, скільки дітей будуть очно навчатися, щоб ми змогли підлаштувати розклад уроків. Я дуже хочу, щоб перші, другі та треті класи ходили постійно очно, хай не всі 5 уроків, а хоча б 3 основні. Уявіть собі, перші класи ні разу у школі не були, був коронавірус другі також майже не були, треті так само. Їх треба поставити у першу зміну. Ми вже прикидаємо розклад.

Сьогодні перший день, як у гімназії №16 стартувало встановлення пожежної сигналізації, протягом трьох тижнів роботи мають завершити (система оповіщення вже є), проєкт уже готовий.

У гімназії №16 займатиметься дитсадок №60 (у ньому зареєстровано 210 дітей, але заявлено 60 вихованців, які відвідуватимуть його з 1 червня). Садок знаходиться у 100 метрах від гімназії, тож влітку діти ходитимуть у неї. Дитсадок зараз стоїть у черзі на встановлення модульного укриття та пожежної сигналізації.

Ліжка для вихованців дитсадка №60

Окрема кімната для працівників на 30 осіб

У туалетних кімнатах є гаряча вода

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Автор: Катерина Турубара Відео: Артем Коваленко
Теги: укриття школи дитсадки
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