Бензин дешевшає, а автогаз дорожчає: яка ціна пального на заправках Полтавщини 18 травня

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 201

На АЗС однієї з мереж Кременчука та Полтавщини зріджений газ сьогодні подорожчав одразу на 1,5 грн

У четвер, 18 травня, бензин подешевшав на заправках двох мереж АЗС Полтавщини на 10 та 50 копійок за літр. Вартість дизельного пального не змінилась. А на одній з мереж АЗС ціни на автомобільний газ підняли одразу на 1,5 грн за літр.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 18.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,06 -0,07 -0,152% Бензин А-95 45,30 0,00 0% Бензин А-92 43,50 0,00 0% Дизельне пальне 44,13 0,00 0% Газ автомобільний 22,09 +0,17 +0,755%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 18.05.2023 р.