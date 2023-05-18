Суму додаткової грошової винагороди військовим пропонують ув’язати з розміром мінімалки

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Цього тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9300 про внесення змін до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо виплати додаткової винагороди.

Автори законопроєкту пропонують Верховній Раді визначати умови виплати додаткової винагороди військовослужбовцям залежно від розміру мінімальної заробітної плати.

А саме пропонується на період дії воєнного стану пропонується передбачити додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі:

не менше 16 мінімальних зарплат (107 200 грн) тим військовим, які беруть участь у бойових діях, зокрема, під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно, в районах ведення військових (бойових) дій щодо виявлення повітряних цілей противника, з вогневої поразки противника у складі підрозділу ракетних військ та артилерії, за виведенням повітряних суден з-під удару супротивника з виконанням зльоту;

(107 200 грн) тим військовим, які беруть участь у бойових діях, зокрема, під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно, в районах ведення військових (бойових) дій щодо виявлення повітряних цілей противника, з вогневої поразки противника у складі підрозділу ракетних військ та артилерії, за виведенням повітряних суден з-під удару супротивника з виконанням зльоту; не менше 9 мінімальних зарплат (60 300 грн) – для тих військових, які виконують завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, що здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що веде дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно (з розрахунку на місяць пропорційно до часу участі у таких діях та заходах);

(60 300 грн) – для тих військових, які виконують завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, що здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що веде дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно (з розрахунку на місяць пропорційно до часу участі у таких діях та заходах); не менше ніж 5 мінімальних зарплат (33 500 грн) військовослужбовцям, які виконують завдання згідно з наказами у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву головнокомандувача Збройних сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил), а також виконують завдання щодо протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, для військовослужбовців, які в установленому порядку відправлені до складу військових адміністрацій у районах ведення бойових дій для виконання завдань на користь оборони держави та її безпеки з залишенням на військовій службі, пропонується передбачити виплату додаткової винагороди у розмірі не менше ніж 5 мінімальних зарплат.

Автори законопроєкту також пропонують, щоб виплата додаткової винагороди тривала протягом трьох місяців після завершення всіх викладених вище підстав.

Проєкт закону № 9300 був зареєстрований 15 травня 2023 року. Наразі його направлено на розгляд профільного Комітету, де текст законопроєкту опрацьовується.

Якщо законопроєкт ухвалять, то його направлять на підпис президенту. Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.