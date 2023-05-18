Суму додаткової грошової винагороди військовим пропонують ув’язати з розміром мінімалки

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Гроші, Війна

Суму додаткової грошової винагороди військовим пропонують ув’язати з розміром мінімалки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 264

До Верховної Ради України внесено законопроєкт №9300

Цього тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9300 про внесення змін до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо виплати додаткової винагороди.

Автори законопроєкту пропонують Верховній Раді визначати умови виплати додаткової винагороди військовослужбовцям залежно від розміру мінімальної заробітної плати.

А саме пропонується на період дії воєнного стану пропонується передбачити додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі:

  • не менше 16 мінімальних зарплат (107 200 грн) тим військовим, які беруть участь у бойових діях, зокрема, під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно, в районах ведення військових (бойових) дій щодо виявлення повітряних цілей противника, з вогневої поразки противника у складі підрозділу ракетних військ та артилерії, за виведенням повітряних суден з-під удару супротивника з виконанням зльоту;
  • не менше 9 мінімальних зарплат (60 300 грн) – для тих військових, які виконують завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, що здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що веде дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно (з розрахунку на місяць пропорційно до часу участі у таких діях та заходах);
  • не менше ніж 5 мінімальних зарплат (33 500 грн) військовослужбовцям, які виконують завдання згідно з наказами у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву головнокомандувача Збройних сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил), а також виконують завдання щодо протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, для військовослужбовців, які в установленому порядку відправлені до складу військових адміністрацій у районах ведення бойових дій для виконання завдань на користь оборони держави та її безпеки з залишенням на військовій службі, пропонується передбачити виплату додаткової винагороди у розмірі не менше ніж 5 мінімальних зарплат.

Автори законопроєкту також пропонують, щоб виплата додаткової винагороди тривала протягом трьох місяців після завершення всіх викладених вище підстав.

Проєкт закону № 9300 був зареєстрований 15 травня 2023 року. Наразі його направлено на розгляд профільного Комітету, де текст законопроєкту опрацьовується.

Якщо законопроєкт ухвалять, то його направлять на підпис президенту. Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Силовики просять Раду відкласти розгляд постанови про повернення 30 тисяч грн для військових
Повернення надбавки військовим у 30 тисяч грн поставили на паузу: чи буде взагалі ця виплата
Верховна Рада проголосувала за повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень
Спростування чуток про додаткову грошову винагороду 30 та 100 тисяч грн військовослужбовцям
1
Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада винагорода військовослужбовці доплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх