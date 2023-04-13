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Повернення надбавки військовим у 30 тисяч грн поставили на паузу: чи буде взагалі ця виплата

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 207

 

До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує законопроєкт про повернення надбавок військовим

Народний депутат від партії «Голос», секретар бюджетного комітету парламенту Володимир Цабаль 12 квітня подав до Верховної Ради проєкт постанови про скасування її рішення від 10 квітня 2023 року про прийняття змін до деяких законів України, якими поверталася щомісячна грошова винагорода для усіх військовослужбовців, працівників ДСНС та поліцейських у 30 тисяч гривень (№8312 від 27.12.2022). Цей процесуальний крок фактично заблокував набрання чинності ухваленим законопроєктом. Поки проєкт цієї постанови не буде розглянутий у сесійній залі парламенту, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не має права підписати законопроєкт №8312 та направити його на підпис Президенту України.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, через графік засідань Верховної Ради це може відбутися лише через кілька тижнів.

Варто нагадати, що гроші на повернення доплати у 30 тисяч грн планували взяти шляхом скорочення зарплат держслужбовців та менеджменту державних підприємств.

Втім, цієї економії буде недостатньо, а на фінансування цієї виплати потрібно близько 154 млрд гривень. У державному бюджеті кошти на це не передбачені.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері «Радіо Свобода» вчора, 12 квітня, заявив, що ухвалена парламентом правка до законопроєкту № 8312 не гарантує повернення цих виплат.

За його словами, завдяки скороченню заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень можна отримати лише 2,5 млрд грн, або близько 2% від потрібного. Де взяти інші 98%, ініціатори повернення доплати військовим не зазначили.

За словами Данила Гетманцева, додаткову виплату у 30 тисяч грн захисникам повернуть, якщо знайдуть, де взяти на це гроші.

Верховна Рада проголосувала за повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень
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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада постанова законопроєкт виплати військові винагорода
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