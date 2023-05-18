4 червня у Кременчуці виступить Валерій Жидков зі стендапом «Гудбай, Імпєрія»

4 червня о 17.00 у Міському палаці культури пройде великий сольний стендап Валерія Жидкова «Гудбай, Імпєрія» про те, що відбувається з нами сьогодні й що чекає попереду. Про війну і майбутній світ. Про нас — сучасних людей, які живуть у 21-му столітті, але ніяк не бажають розлучатися зі своїм тваринним минулим.
Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість — від 199 грн. Замовити можна онлайн.
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