4 червня у Кременчуці виступить Валерій Жидков зі стендапом «Гудбай, Імпєрія»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 322 Коментарів: 1

Говоритиме про те, що відбувається з нами сьогодні і що чекає попереду

4 червня о 17.00 у Міському палаці культури пройде великий сольний стендап Валерія Жидкова «Гудбай, Імпєрія» про те, що відбувається з нами сьогодні й що чекає попереду. Про війну і майбутній світ. Про нас — сучасних людей, які живуть у 21-му столітті, але ніяк не бажають розлучатися зі своїм тваринним минулим.

— Що з нами не так? Чому ми не вчимося на своїх помилках? Поговоримо про це. А ще поговоримо про те, що все ж таки робить нас людьми. Про кохання, мистецтво і, звичайно, про гумор, — йдеться в анонсі.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість — від 199 грн. Замовити можна онлайн.