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Вночі у Кременчуці неможливо купити ліки: у місті немає цілодобових аптек (доповнено)

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 716

  

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розбирався чому

До редакції «Кременчуцького Телеграфу» звернувся кременчужанин, який повідомив, що у місті вночі неможливо купити ліки не працює жодна аптека.

Це якийсь жах! Дзвонив на 1563, де мені повідомили, що є одна у лікарні на Лікаря Парнети, 2. Приїхавши туди, мені сказали, що вона вже не працює цілодобово, написав обурений чоловік.

У переліку аптек і аптечних пунктів, які мають працювати після 20.00 (під час комендантської години?!), який у січні цього року оприлюднив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, серед трьох таких закладів Кременчуцького району вказаний аптечний пункт № 2 у ЛІЛ «Кременчуцька» на Лікаря Парнети, 2.

Стало відомо, які аптеки працюють на Полтавщині після 20.00

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також зателефонував на 1563 («Служба допомоги мера кременчужанам»), де нам повідомили, що у Кременчуці вночі не працюють ні аптеки, ні аптечні пункти.

За словами заступниці директора департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Людмили Пономаренко, аптечний пункт у лікарні на Лікаря Парнети, 2 не працює через комендантську годину.

На запитання «що ж робити жителям Кременчуцької громади, де брати ліки вночі?», у департаменті нам не відповіли, а натомість запропонували направити їм запит. З відповіддю ми вас обов’язково ознайомимо. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

Доповнено:

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській обл., аптечний пункт № 2 у ЛІЛ «Кременчуцька» на Лікаря Парнети, 2 закрито, ліцензія анульована.

— Згідно з оперативною інформацією, наразі в Кременчуці цілодобових аптек та аптечних пунктів немає, — зазначила Наталія Андрієнко, начальниця Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській обл.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: аптека ліки цілодобово департамент охорони здоров'я
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