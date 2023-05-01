«Батькові ставало все гірше, йому дуже боліло»: чому кременчужани мусять їхати в Полтаву за ліками проти раку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 748

Людині призначили ліки вартістю до 100 тисяч гривень, але замість того, щоб розповісти, як отримати препарат безоплатно, дали папірчик з номером телефона. «Кременчуцький ТелеграфЪ» розбирався, чому так сталося

До «Кременчуцького Телеграфа» звернувся кременчужанин Андрій, який розповів сумну історію, пов'язану з Кременчуцьким обласним онкодиспансером та смертю власного батька.

На початку січня цього року батькові Андрія стало зле. Сімейний лікар направив його здати аналізи та на консультацію до онколога у місцевий онкодиспансер. На жаль, у чоловіка виявили рак. Щоб підготуватися до операції, йому призначили препарат «Сутент».

— І хоча передбачається, що цей препарат можна безоплатно отримати у медичному закладі за направленням лікаря, на той момент його не виявилося у кременчуцькому онкодиспансері. «Два-три тижні, як закінчився» — так сказали, й дали папірчик із номером телефону, де можна придбати цей препарат. Це викликало неабияке здивування, — розповів Андрій.

Водночас хтось порадив звернутися до якогось іншого лікаря, щоб підтвердити чи спростувати страшний діагноз. Чоловік звернувся до іншого лікаря, який після пункції та двох тижнів очікування підтвердив необхідність приймати «Сутент», і знову ж таки дав папірчик з тим самим номером телефону.

У кременчуцьких аптеках знайти цей препарат важко, а вартість однієї упаковки коливається від 45 до 120 тис. грн, а таких потрібно було три.

— Тим часом батькові ставало все гірше, йому дуже боліло. Тож я занурився в інтернет у пошуках шляхів вирішення ситуації, яка склалася. Адже я вже знав, що є і безоплатні ліки, і безоплатні обстеження. Натрапив на «Є ЛІКИ» — сайт, на якому можна перевіряти наявність лікарських засобів у своїй лікарні. На жаль, ні Кременчуцький онкодиспансер, ні Полтавський там не значилися, — зазначив Андрій.

Все ж чоловікові вдалося дізнатися, що у Полтавському онкодиспансері є можливість безоплатно отримати такий вкрай необхідний «Сутент». Для цього потрібно було взяти відповідне направлення у лікуючого лікаря та привезти батька на прийом у Полтаву.

— Взявши у лікаря направлення, я відвіз батька до Полтави. Там його оглянули та без питань видали препарат одразу на три місяці прийому. Абсолютно безоплатно. Батько випив першу капсулу прямо у машині, коли їхали додому, — розповів Андрій.

На жаль, два дорогоцінних тижні було втрачено. Чоловік помер. Важко відповісти, чи цього б не трапилося, якби він отримав «Сутент» одразу. Але Андрій впевнений, що батько принаймні менше б страждав.

— Я звернувся до вас для того, щоб ви розповіли нашу історію. Щоб люди знали, що безоплатні ліки є. Що є безоплатна діагностика та безоплатне лікування. Тільки про це чомусь немає у вільному для всіх верств населення доступі інформації. І люди втрачають дорогоцінний час. І великі гроші. Чому так, я не знаю, — додав Андрій.

Чому так сталося

Щоб розібратися у цій ситуації, «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації, а також до Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру й Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру (обидва медичні заклади — комунальні підприємства Полтавської обласної ради) за роз'ясненнями щодо наявності та доступності цього препарату для онкохворих жителів Кременчука та району, і того, де ж пацієнтам брати інформацію про доступні ліки та безоплатні медичні послуги.

У департаменті охорони здоров'я ПОВА повідомили, що лікарський засіб «Сутент» закуповується централізовано за заявкою Полтавського обласного клінічного онкодиспансеру до Міністерства охорони здоров'я України, після чого перерозподіляється до Кременчуцького онкодиспансеру.

А у Полтавському онкодиспансері повідомили, що даний лікарський засіб призначається онкологами комунальних медичних закладів згідно зі схемою лікування. На Полтавщині функціонують два онкодиспансери — у Полтаві та Кременчуці, а також працюють районні онкологи.

— Інформацію про безоплатні ліки надає пацієнтам лікуючий спеціаліст. Також, таку інформацію можна отримати на сайтах «Доступні ліки» та «Є ліки», — зазначив Орест Вовк, головний лікар Полтавського онкодиспансеру.

І дійсно, на сторінці Полтавського онкодиспансеру на «Доступних ліках» можна побачити залишки «Сутенту» 12,5 мг і 50 мг. Остання дата оновлення інформації — 21 квітня 2023 року.

А ось на сайті «Є ліки» інформації по цьому медичному закладу не знайшлося. Як, до речі, не знайшлося інформації й по Кременчуцькому онкодиспансеру.

З цього приводу в Кременчуцькому онкодиспансері розповіли, що інформацію по залишках хімієтерапевтичних препаратів, лікарських засобів і виробів медичного призначення вивішують в амбулаторії та стаціонарі, а також подають на сайтах «Доступні ліки» та самого диспансеру.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» завітав і до амбулаторії, і до відділення. На дверях і на стенді дійсно висять списки залишків препаратів і виробів, які доступні пацієнтам у медзакладі. Проте останнє оновлення списків від 17 березня 2023 року.

Також відповідну інформацію ми знайшли й на сайті «Доступні ліки», а ось на сайті самого онкодиспансеру нічого такого знайти не змогли.

У відповіді на запит «Кременчуцького Телеграфу» у Кременчуцькому онкодиспансері зазначили, що препарат «Сутент» отримували від Полтавського обласного клінічного онкодиспансеру у двох дозуваннях:

12,5 мг — 560 упаковок (28 капсул) — 26 травня 2021 року;

50 мг — 64 упаковки (28 капсул) — 26 вересня 2022 року.

При цьому, останню упаковку «Сутент» 50 мг видали 23 грудня 2022 року. І більше не замовляли. Тож станом на січень 2023 року цього препарату для видачі хворим у Кременчуці не було.

На питання про те, де та як пацієнти Кременчуцького онкодиспансеру можуть безоплатно отримати препарат «Сутент», у медзакладі відповіли: «У будь-якій області України, де він є в наявності».

Також ми поспілкувалися з головним лікарем Кременчуцького онкодиспансеру Володимиром Севідовим. Він також розповів, як саме його медзаклад отримує безоплатні для пацієнтів препарати.

— Ми маємо договір із НСЗУ по хімієтерапевтичному пакету — отримуємо кошти на лікування хворого. За ці кошти ми зобов'язані закупити всі медикаменти супроводу хімієтерапії (розчини, системи, гормональні та протитошнотні препарати тощо). А самі препарати хімієтерапії ми отримуємо централізовано від МОЗ через Полтавський обласний клінічний онкодиспансер. Те, що ми отримували торік, це було за заявками 2020-2021 років. Зокрема й «Сутент», який ми отримували у 2021 та 2022 роках, — розповів Володимир Севідов.

Щодо того, чи мають кременчуцькі онкологи розповідати, де пацієнти можуть отримати безоплатні ліки у разі їхньої відсутності в місцевому онкодиспансері, головний міський онколог зазначив, що вони не зобов'язані це робити. Та й звідки їм про це знати, якщо у медзакладі не займають моніторингом залишків по Україні, а Полтавський онкодиспансер є окремим комунальним підприємством.

— Через нашу поліклініку в рік проходять 15 тис. пацієнтів, а через стаціонар — 5 тис. Навантаження на лікарів велике. Тож часу на те, щоб слідкувати, де ще є ліки, у лікарів немає. Та й держава нас цьому не зобов'язує. Щодо безоплатних послуг і досліджень, особисто я своїм пацієнтам таку інформацію доводжу, — додав Володимир Севідов.

У коридорі стаціонару, поруч із кабінетом головного лікаря висять інформаційні матеріали, з яких пацієнти та їхні рідні можуть отримати інформацію щодо безоплатних ліків і медичних послуг, гарантованих державою. А також поради щодо того, куди звертатися, якщо хворим пропонують придбати щось чи оплатити послуги, які мають бути безоплатні.

Зокрема на дверях висить інформація про чат-бот у Telegram «Медичні закупівлі України», в якому можна самостійно перевіряти наявність безоплатних ліків і медвиробів у лікарнях України.

А папірчики з номером телефона, які видають пацієнтам лікарі онкодиспансеру, виявляються «візитівками» представника аптечної мережі, яка займається закупками ліків для онкохворих, які не передбачені Програмою медичних гарантій, або ж передбачені, але закінчилися у лікарні. Зазвичай це специфічні ліки, як правило дороговартісні, які не знайдеш у звичайних аптеках Кременчуччини, але які конче необхідні для лікування та мінімізації ризиків при операціях.

Резюме

Кожен може для себе вирішити, чи була у цій історії «зрада». Але очевидно одне — «рятування тих, хто потопає — справа рук тих, хто потопає». З одного боку держава гарантує певний (насправді не такий вже й малий) перелік безоплатних ліків і послуг, а з іншого, щоб отримати їх у повному обсязі, українцям потрібно «тримати руку на пульсі» медичної реформи й самим цікавитися питаннями, які стосуються власного здоров'я.

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