Кременчужани у складі збірної України перемогли Естонію на чемпіонаті світу з хокею

27 квітня збірна України перемогла Естонію на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1В. Участь у грі взяли спортсмени хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Кривошапкін та Віталій Лялька. Про це стало відомо від Федерації хокею України.
Українці перемогли естонську команду з рахунком 8:0. Відомо, що п’яту шайбу у ворота Естонії закинув Гліб Кривошапкін.
Наступний матч Україна проведе вже сьогодні, 28 квітня, з спортсменами з Нідерландів.
Зазначимо, що наразі українці борються за вихід у вищий дивізіон.
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