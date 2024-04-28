На Дів чекають великі зміни, а Овнам варто задуматися про пошук нової роботи: гороскоп на 29 квітня — 5 травня

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 557

Овен (21.03-20.04)

Активний пошук нової роботи може дати результат. Конфлiкти i з`ясування вiдносин на початку тижня прагнiть перевести в пошук компромiсу, але не стримуйте змiн, якщо щось на старому мiсцi вас не влаштовує. Понедiлок i вiвторок сприятливi для роботи з iнформацiєю, листування i дiлових поїздок. В середу i четвер бiльше часу придiлiть домашнiм справам. За необхiдностi в цi днi можна сходити до стоматолога. Вихiднi присвятiть коханню або особистим захопленням. Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 5.

Тілець (21.04-21.05)

Плануйте все важливе на другу половину тижня. А у понедiлок та вiвторок придiлiть увагу дрiбницям, сплатiть рахунки, вирiшуйте питання у рiзних iнстанцiях. Господинi можуть порадувати близьких смачною випiчкою. В п`ятницю добре пiдбивати з партнерами пiдсумки фiнансових операцiй, домовлятися про майбутню спiвпрацю. Вихiднi спробуйте провести активно. Недiлю можна присвятити шопiнгу, зробити великi придбання для дому. Сприятливi днi: 29, 4; несприятливi: 2.

Близнюки (22.05-21.06)

Виключно важливий тиждень для вирiшення питань партнерства. Iнiцiатива може виходити не вiд вас, але пропозицiї вимагають уважного розгляду. Зустрiч i розмова у вiвторок можуть пiдтвердити якесь ваше рiшення. Залиште собi час подумати до вихiдних, а в недiлю можна дiяти. Друга половина тижня сприятлива для вiдряджень, поїздок у особистих справах. У вихiднi не обмежуйте себе у спiлкуваннi, вiдпочивайте активно. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 1.

Рак (22.06-22.07)

Двi теми — робота i здоров`я — мають для вас зараз прiоритетне значення. Дiйте в своїх iнтересах, але не допускайте перевантажень. Ви вже суттєво витратилися в попередньому мiсяцi, i тепер вам варто економнiше розподiляти свої кошти. Але у п`ятницю ви можете зробити ще одне придбання, яке вам необхiдне. В кiнцi тижня добре приводити до ладу скло, кришталь, ювелiрнi прикраси. Сприятливi днi: 29, 1; несприятливi: 2.

Лев (23.07-23.08)

Зараз ви вiдчуваєте потребу домiнувати в багатьох ситуацiях. Прагнiть не переступати через умовностi, придiляйте бiльше уваги почуттям оточуючих — i ви з успiхом проявите свої лiдерськi якостi. У понедiлок i вiвторок знайдiть час зустрiтися з друзями або використайте засоби зв`язку для вiдновлення контакту. Проводьте бiльше часу не вдома у вихiднi. Новi знайомства можуть бути кориснi для вашої кар`єри. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 30.

Діва (24.08-23.09)

Великi змiни починають вiдбуватися або плануються у вашiй сiм`ї. Цей оптимальний час, щоб i вам прийняти в цьому активну участь. З середи можна узяти вiдпустку i вiдвiдати батькiв, зайнятися ремонтом в квартирi або допомогти комусь з близьких здiйснити їхнi плани. Якщо ви планували змiни в особистому життi, то недiля оптимальний день, щоб оголосити про своє рiшення. У вас можуть з`явитися й iншi, не менш важливi цiлi. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 1.

Терези (24.09-23.10)

В п`ятницю буде символiчно пiдведений якийсь важливий для вас пiдсумок. Ви затвердитеся в своїх позицiях i зрозумiєте, до чого хочете прагнути. Велика частина вашої уваги буде зосереджена на вiдносинах усерединi колективу. Можливо, зараз визначаються основнi напрямки на п`ять мiсяцiв наперед, i ви можете узяти на себе якесь нове навантаження. У вихiднi багато приємних вражень принесе спiлкування з друзями. Можливi новi романтичнi знайомства. Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 5.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ваша активнiсть в попередньому мiсяцi тепер починає приносити плоди. Ви можете одержати вигiдну пропозицiю або самi приступайте до нової справи, яка обiцяє пристойнi дивiденди в майбутньому. Четвер i п`ятниця вдалi днi для фiнансових операцiй, можна зробити великий внесок, придбання. У вихiднi влаштуйте свято для близьких, щоб вiдсвяткувати ваш успiх. Важливi подiї можуть вiдбутися в особистому життi в недiлю. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 3.

Стрілець (23.11-21.12)

Вам може здатися, що всi проблеми вже у минулому. Прозвучать новi пропозицiї i почнуть реалiзовуватися давнi плани. Але в першiй половинi тижня не пiддайтеся на провокацiї тих, хто може заздрити вашому успiху. З п`ятницi починається час, сприятливий для працевлаштування. Вихiднi можна присвятити роботi, якщо в цьому є необхiднiсть. Це на рiдкiсть вдалi днi для оформлення дiлових i особистих вiдносин. Сприятливi днi: 29, 1; несприятливi: 2.

Козеріг (22.12-20.01)

Все, чого ви досягли останнiм часом, тепер належить розвивати в найближчi п`ять мiсяцiв. Намагайтеся заручитися гарантiями i пiдтримкою вiд важливих осiб, покваптеся з оформленням документiв. В середу i четвер бiльше уваги придiлiть домашнiм справам, це кращий час для вологих прибирань, прання. Добре в цi днi вiдвiдувати сауну чи басейн. На вихiднi немає нiяких обмежень. Намагайтеся цей час наповнити приємними подiями, зробiть запланованi придбання. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.

Водолій (21.01-19.02)

З четверга у ваших справах намiтяться помiтнi полiпшення. Прагнiть знаходитися у вирi подiй i не вiдкладайте реалiзацiю своїх планiв на пiзнiший термiн. Мабуть, це один з кращих тижнiв року, i не iгноруйте пропозицiї, якi можете одержати. Має сенс оформити свої особистi вiдносини або формально закрiпити якийсь дiловий союз. Якщо з недiлi почнете заняття в клубi за iнтересами, то пiзнiше ви зрозумiєте, наскiльки важливим було це рiшення. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 2.

Риби (20.02-20.03)

Бiльше всього подiй i новин буде там, де проходить ваша дiяльнiсть або навчання. Кiнець тижня сприятливий для будь-яких змiн, пов`язаних з кар`єрою, початку нових справ, змiни графiка, умов роботи. Поговорiть з працедавцем про свої перспективи i оплату, якщо вважаєте, що заслуговуєте пiдвищення. З п`ятницi перемикайтеся на особистi справи. Зробiть модну зачiску, походiть по магазинах, органiзуйте вечiрку для друзiв. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 3.