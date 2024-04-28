Водоканал Горішніх Плавнів впроваджує новітні технології в керування процесами

На Комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «ВУВКГ») міста Горішні Плавні впроваджено систему автоматизованого моніторингу та керування процесами на об’єктах водопостачання міста. Завдяки новому обладнанню працівники аварійно-диспетчерської служби не виходячи з кабінету мають можливість відслідковувати та контролювати ситуацію, керувати роботою насосних станцій.
За участі міського голови Дмитра Бикова, його заступників Олександра Чуприни, Івана Павленка та секретаря міської ради Сергія Дороти на КП «ВУВКГ» відбулася виїзна робоча нарада щодо впровадження системи автоматизованого онлайн-моніторингу та керування процесами на об’єктах водопостачання міста. Деталі — у матеріалі газети «Хроніки тижня».
Директор КП «ВУВКГ» Сергій Ярош повідомив, що за допомогою встановленої системи автоматизованого моніторингу аварійно-диспетчерська служба має можливість бачити роботу обладнання насосних станцій першого, другого і третього водопідйомів онлайн. У планах підприємства також долучити до системи моніторингу й управління підвищувальні насосні станції мікрорайонів № 10, № 12, № 15. Тоді вона охоплюватиме
всі основні насосні станції міста. Також планується встановлення відеонагляду в машинних залах другого і третього водопідйомів.
Сергій Ярош розповів, що кілька років тому Дмитро Биков поставив перед підприємством завдання модернізувати систему водопостачання в місті. Завдяки спільній роботі було залучено грант від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на фінансування проєкту «Технічне переоснащення об’єктів водопостачання в місті з підвищенням енергоефективності їх роботи». На реалізацію проєкту Інвестиційний комітет НЕФКО, уповноважений Євросоюзом, у рамках «Програми NEFCO NIP з модернізації систем водопостачання та водовідведення в Україні» надав грантове (безповоротне) фінансування у розмірі 415,4 тис. євро. У рамках реалізації грантового проєкту та завдяки співфінансуванню з місцевого бюджету останнім часом підприємство виконало значний обсяг робіт із заміни технологічного обладнання. Завдяки інвестиціям НЕФКО, бюджету громади витрати підприємства на оплату електроенергії зменшились на 1 млн грн щомісячно.
Як працює система Головний інженер «ВУВКГ» Владислав Парасоцький продемонстрував загальний принцип керування першим, другим та третім водопідйомами з усім технологічним обладнанням.
Владислав Парасоцький також вказав, що на схемі детально наведено всі показники роботи насосів: напруга струму, частота роботи, який з агрегатів задіяно, функціонування запірної арматури.
Задля ефективного користування автоматизованою системою моніторингу та керування процесами на об’єктах водопостачання попередньо проводилося навчання диспетчерів. Компанія-виконувач робіт надала відповідну інструкцію для працівників.
На всі дзвінки, які поступають в АДС від споживачів, надаються відповіді в автоматичному режимі. Попереджається, що повідомлення записується. Олександра Шишакова працює майстром зміни в аварійно-диспетчерській службі підприємства вже
сім років. До впровадження системи автоматизованого моніторингу та керування процесами, розповіла вона, з диспетчерами першого та третього водопідйомів працювали тільки в телефонному режимі.
Виконуючи реконструкцію приміщення аварійно-диспетчерської служби, керівництво підприємства потурбувалося й про персонал. Забезпечено комфортні умови для короткотривалого відпочинку, прийому їжі диспетчерів.
Згідно з проєктом, термін окупності всіх вкладень у водоканал — п’ять років.
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