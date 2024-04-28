Водоканал Горішніх Плавнів впроваджує новітні технології в керування процесами

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 126 Коментарів: 1

На Комунальному підприємстві «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «ВУВКГ») міста Горішні Плавні впроваджено систему автоматизованого моніторингу та керування процесами на об’єктах водопостачання міста. Завдяки новому обладнанню працівники аварійно-диспетчерської служби не виходячи з кабінету мають можливість відслідковувати та контролювати ситуацію, керувати роботою насосних станцій.

За участі міського голови Дмитра Бикова, його заступників Олександра Чуприни, Івана Павленка та секретаря міської ради Сергія Дороти на КП «ВУВКГ» відбулася виїзна робоча нарада щодо впровадження системи автоматизованого онлайн-моніторингу та керування процесами на об’єктах водопостачання міста. Деталі — у матеріалі газети «Хроніки тижня».

Дмитро Биков зазначив: «Сьогодні для оперативного надання населенню якісних послуг водопостачання необхідно впроваджувати сучасне програмне забезпечення, модернізувати обладнання, оптимізувати роботу персоналу, працювати над зниженням витрат і собівартості послуг. КП «ВУВКГ» за рівнем оснащення — попереду в області, одне з лідерів в Україні».

Директор КП «ВУВКГ» Сергій Ярош повідомив, що за допомогою встановленої системи автоматизованого моніторингу аварійно-диспетчерська служба має можливість бачити роботу обладнання насосних станцій першого, другого і третього водопідйомів онлайн. У планах підприємства також долучити до системи моніторингу й управління підвищувальні насосні станції мікрорайонів № 10, № 12, № 15. Тоді вона охоплюватиме

всі основні насосні станції міста. Також планується встановлення відеонагляду в машинних залах другого і третього водопідйомів.

«Це необхідно для того, щоб оператор міг візуально відслідковувати ситуацію, що відбувається з технологічним обладнанням. Ми маємо можливість також виводити на екран і бачити, де і як працює спеціалізована техніка, а в разі необхідності давати команди по її переміщенню в той чи інший район міста, — вказав Сергій Ярош. — А для покращення системи зв’язку плануємо власними силами забезпечити підприємство оптоволоконними лініями. Уже маємо відповідний зв’язок між водогінними станціями першого та другого водопідйому. Плануємо виконати аналогічний зв’язок між іншими об’єктами водоканалу».

Сергій Ярош розповів, що кілька років тому Дмитро Биков поставив перед підприємством завдання модернізувати систему водопостачання в місті. Завдяки спільній роботі було залучено грант від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на фінансування проєкту «Технічне переоснащення об’єктів водопостачання в місті з підвищенням енергоефективності їх роботи». На реалізацію проєкту Інвестиційний комітет НЕФКО, уповноважений Євросоюзом, у рамках «Програми NEFCO NIP з модернізації систем водопостачання та водовідведення в Україні» надав грантове (безповоротне) фінансування у розмірі 415,4 тис. євро. У рамках реалізації грантового проєкту та завдяки співфінансуванню з місцевого бюджету останнім часом підприємство виконало значний обсяг робіт із заміни технологічного обладнання. Завдяки інвестиціям НЕФКО, бюджету громади витрати підприємства на оплату електроенергії зменшились на 1 млн грн щомісячно.

Як працює система Головний інженер «ВУВКГ» Владислав Парасоцький продемонстрував загальний принцип керування першим, другим та третім водопідйомами з усім технологічним обладнанням.

«Коли відкриваємо схему керування водопідйомом, її можна деталізувати й керувати окремою дільницею. Дистанційно керуємо насосом. Бачимо показники витрат електроенергії та води, напруги. Також є графіки-звіти і помилки. Ми можемо бачити, які видає помилки частотний перетворювач, яка проблема трапляється з насосом, запірною арматурою або якщо стається якась аварійна ситуація. Можемо миттєво реагувати на неї й усувати», — пояснив головний інженер.

Владислав Парасоцький також вказав, що на схемі детально наведено всі показники роботи насосів: напруга струму, частота роботи, який з агрегатів задіяно, функціонування запірної арматури.

«Передбачено кілька режимів керування насосами: автоматично-ручний та за допомогою рівнів на третьому або другому водопідйомах. Насоси можуть каскадно керуватися, тобто запускатись один, два, три в роботу, якщо необхідно, в автоматичному режимі», — зазначив фахівець.

Задля ефективного користування автоматизованою системою моніторингу та керування процесами на об’єктах водопостачання попередньо проводилося навчання диспетчерів. Компанія-виконувач робіт надала відповідну інструкцію для працівників.

«Система нова, вона відпрацьовується у процесі роботи. Диспетчери будуть виявляти помилки, якщо такі будуть, та ліквідовувати їх. Для роботи використовується програмне забезпечення на 3000 точок із можливістю подальшого додавання необхідної інформації: датчиків підвищувальних насосних станцій, очисних споруд. У залежності від потреб можемо її розширити та зробити більш ефективною», — підсумував Владислав Парасоцький.

На всі дзвінки, які поступають в АДС від споживачів, надаються відповіді в автоматичному режимі. Попереджається, що повідомлення записується. Олександра Шишакова працює майстром зміни в аварійно-диспетчерській службі підприємства вже

сім років. До впровадження системи автоматизованого моніторингу та керування процесами, розповіла вона, з диспетчерами першого та третього водопідйомів працювали тільки в телефонному режимі.

«Треба було виїхати, щоб побачити, що саме трапилося з насосом. Зараз усі аварії ми бачимо на схемах, деякі можемо попередити, — наголосила Олександра Шишакова. — Тобто контролюємо ситуацію, і це значно полегшило нашу роботу. Опанування роботи на новому обладнанні відбувалося поступово, в процесі самої роботи. Уже місяць працюю в новій програмі, і мені це подобається».

Виконуючи реконструкцію приміщення аварійно-диспетчерської служби, керівництво підприємства потурбувалося й про персонал. Забезпечено комфортні умови для короткотривалого відпочинку, прийому їжі диспетчерів.

«Наявність відповідних умов для праці й відпочинку фахівців аварійно-диспетчерської служби, яка працює цілодобово, неабияк впливає на результати роботи підприємства загалом», — підкреслив Сергій Ярош.

Згідно з проєктом, термін окупності всіх вкладень у водоканал — п’ять років.

«Усе, що ми інвестували з нашими партнерами з НЕФКО, даватиме прибуток найближчим часом. Тож, маючи додаткові кошти, зможемо вкладати їх у модернізацію технологічного обладнання підприємства», — наголосив очільник комунального підприємства.