На Полтавщині засіяли територій у 2,5 раза більше, ніж торік

Станом на 28 квітня аграрії Полтавщини вже виконали половину посівної кампанії. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі.
Робітники вже засіяли майже 700 тис. га. Це у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 квітня, в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації її очільник Олег Лєднік розповів про завершення посівної на Кременчуччині. Раніше Лєднік заявляв, що на у Кременчуцькому районі виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв.
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