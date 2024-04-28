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На Полтавщині засіяли територій у 2,5 раза більше, ніж торік

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 119 Коментарів: 1

Робітники вже засіяли майже 700 тис. га.

Станом на 28 квітня аграрії Полтавщини вже виконали половину посівної кампанії. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі.

Робітники вже засіяли майже 700 тис. га. Це у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, йдеться у повідомленні. 

— Зернових і зернобобових посіяли 330 тис. га, соняшнику — близько 300 тис. га. Продовжують сіяти сою, — написали у повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня, в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації її очільник Олег Лєднік розповів про завершення посівної на Кременчуччині. Раніше Лєднік заявляв, що на у Кременчуцькому районі виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв.

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Автор: Телеграф Джерело фото: agravery.com
Теги: посівна
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 17:11

Ага, то-то я бачу, коли їду на дачу, що є поля де ще торічне бадилля кукурудзи в землі стирчать... Для тих хто не вірить, поле не оране, просто зимою зібрали кукурудзу і більш там ніхто нічого не робив. 


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