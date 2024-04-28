На капітальний ремонт гуртожитка для переселенців у Кременчуці витратять 1,5 млн грн

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 110

Наразі у гуртожитку є вільні 20 кімнат, які можуть надати переселенцям

У гуртожитку на вулиці Покровській, 24 зроблять капітальний ремонт — там житимуть внутрішньо переміщені особи. На роботи з бюджету виділять 1,5 мільйона гривень. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії міської ради 26 квітня.

Наразі у гуртожитку є вільні 20 кімнат на 3 поверсі, які можна надати, внутрішньо переміщеним особам, написали у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Нагадаємо, комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» планує реконструювати гуртожиток на вул. Троїцькій 71/73 до середини червня 2024 року. Очікувана вартість робіт сягає понад 32 млн грн. Підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах, а в самому тендері вбачають ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах.