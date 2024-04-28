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Плавчиня з Горішніх Плавнів переможно дебютувала на міжнародних змаганнях з плавання

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 154 Партнерський проєкт

14-річна Юлія Ткаченко з Горішніх Плавнів була єдиною представницею Полтавщини в національній збірній

Вихованка ДЮСШ № 1 міста Горішні Плавні Юлія Ткаченко виборола перше та два других місця на міжнародному молодіжному турнірі з плавання у Північній Македонії. Представниця Горішніх Плавнів — єдина учасниця збірної України, яка стала переможницею змагань. Про успіхи спортсменки повідомляє видання «Хроніки тижня».

Міжнародний молодіжний турнір із плавання Multinations Youth Swimming-2024 проходив 6-7 квітня у Скоп’є, столиці Північної Македонії. 14-річна Юлія Ткаченко з Горішніх Плавнів була єдиною представницею Полтавщини в національній збірній, у складі якої були десять спортсменів із різних регіонів. Про це повідомили в дитячо-юнацькій спортивній школі № 1.

Наша спортсменка здобула перемогу на дистанції 200 м на спині, подолавши її за 2:17.51. Для дівчини це був перший досвід виступу на міжнародних змаганнях.

«Це фантастичний результат на цій дистанції, як на мене, — наголошує тренер переможниці Артем Лашко. — Юля покращила свій результат, який показала на зборах у Броварах, він становив 2:18.25. Спочатку ми були на зборах у Полтаві, а потім у Броварах, і ці досить тривалі збори, вважаю, вплинули на поліпшення показників».

Друге місце на цій дистанції в туркені Неви Гювенц (час 2:19.17). «Бронза» у Стели Мегелової зі Словаччини, яка фінішувала з часом 2:19.32.

На дистанції 100 м на спині Юлія Ткаченко стала другою. Вона показала результат 1:04.17. Нева Гювенц стала першою з часом 1:03.97.

Третє місце у представниці Ізраїлю Офір Сімчі (результат 1:04.33). Ще одне «срібло» Юлія Ткаченко здобула у складі української четвірки в естафеті 4×100 комбінованим стилем. Українки показали час 4:20.70. Перше місце у команди Польщі (4:19.39). Третє — у представниць Греції (час 4:22.19).

Юлія Ткаченко стала єдиною учасницею національної збірної України, яка здобула «золото» цих змагань. Артем Лашко зазначає, що його вихованка втомилася через переїзди та досить складні змагання, їй потрібен відпочинок. Після чого розпочнеться підготовка до чемпіонату України, проведення якого заплановане на початок травня.

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Автор: «Хроніки тижня», № 14, 2024 р.
Теги: плавання Горішні Плавні
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