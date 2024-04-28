Евакуація через ракетні обстріли ГЕС. У ДСНС Полтавщини прокоментували цю інформацію

У соцмережах розповсюджується повідомлення нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у якому йдеться про проведення евакуації у Кременчуцькому районі через ймовірні ракетні обстріли ГЕС. Рятувальники Полтавщини запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це вони повідомили на своїй Facebook-сторінці 28 квітня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Росія може дискредитувати керівництво України через поширення фейків.
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