Евакуація через ракетні обстріли ГЕС. У ДСНС Полтавщини прокоментували цю інформацію

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 690

Рятувальники Полтавщини запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності

У соцмережах розповсюджується повідомлення нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у якому йдеться про проведення евакуації у Кременчуцькому районі через ймовірні ракетні обстріли ГЕС. Рятувальники Полтавщини запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це вони повідомили на своїй Facebook-сторінці 28 квітня.

— ДСНС Полтавщини інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в регіоні, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Росія може дискредитувати керівництво України через поширення фейків.