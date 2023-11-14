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Російські фейки: ворог намагається дискредитувати керівництво України

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 129

 

В інтернеті поширюється інформація, що українці нібито мають сплатити по 5 тисяч гривень, щоб «закрити кредит України перед МВФ»

Ворожі ресурси поширюють інформацію про те, що українці почали отримувати повідомлення у застосунку Дія із закликами «закрити для України кредит перед МВФ».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Для цього нібито потрібно сплатити 5 тисяч гривень.

— Насправді це фейк. Ніяких подібних повідомлень українцям Міністерство цифрової трансформації через додаток Дія не надсилає. Окрім цього, текст повідомлення містить лексичні помилки, які властиві росіянам під час створення своїх фейків від імені українських структур або ЗМІ. Розповсюджуючи подібний фейк, російська пропаганда намагається дискредитувати керівництво держави в очах українців, — йдеться у повідомленні ЦПД.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяINFORM
Теги: Дія застосунок фейк Центр протидії дезінформації ворог
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