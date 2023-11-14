Російські фейки: ворог намагається дискредитувати керівництво України

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В інтернеті поширюється інформація, що українці нібито мають сплатити по 5 тисяч гривень, щоб «закрити кредит України перед МВФ»

Ворожі ресурси поширюють інформацію про те, що українці почали отримувати повідомлення у застосунку Дія із закликами «закрити для України кредит перед МВФ».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Для цього нібито потрібно сплатити 5 тисяч гривень.