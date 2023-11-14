Пожежа, розшук зниклих на Дніпрі та домашнє насилля: як минула доба на Кременчуччині
Сьогодні, 09:06
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Ранкове зведення від Кременчуцької РВА
14 листопада у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині.
Рятувальники ДСНС виїжджали на 4 виклики:
- для розшуку двох зниклих людей на річці Дніпро в районі села Орлик Кобеляцької громади;
- учора вранці вогнеборці 15 ДПРЧ погасили пожежу у житловому будинку Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова,17;
- інформація про пожежу на відкритій території у Кременчуці на вулиці Заводська,129 не підтвердилася;
- рятувальники 14 ДРПЧ надавали допомогу по підняттю людини з великою вагою з полу на ліжко у Кременчуці на вулиці Київській.
Працівники Національної поліції:
- виїздили на 3 виклики для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння;
- склали 3 адмінпротоколи за домашнє насильство;
- затримали водія у нетверезому стані та склали 1 адмінпротокол за ст. 130 КУАП щодо керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння;
- затримали одного громадянина за порушення правил обігу наркотичних речовин – відкрите кримінальне провадження за ст. 309 ККУ.
Автор: Віктор Крук
Джерело фото: ДСНС
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