Чи можуть родину позбавити житлової субсидії через наявність автомобіля у члена сім’ї

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 370

Та скільки транспортних засобів і якого року випуску має бути в родині, щоб їй не нараховували субсидію

Деяким власникам транспортних засобів, автомобілі яких випущені менше ніж 15 років тому, можуть не нараховувати житлову субсидію - така теза шириться мережею інтернет вже кілька місяців. «Кременчуцький ТелеграфЪ» розбирався, чи відповідає ця інформація дійсності.

Виявляється, що це не нововведення поточного року. Такі правила діють вже понад рік - з вересня 2022 року. Проте, рік випуску транспортного засобу не має значення для мопедів та причепів.

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності:

один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда і причепа);

два і більше транспортних засобів, що підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Втім, із цього правила є виключення.

При визначенні права на субсидію не враховуються: