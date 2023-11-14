Чи можуть родину позбавити житлової субсидії через наявність автомобіля у члена сім’ї

Та скільки транспортних засобів і якого року випуску має бути в родині, щоб їй не нараховували субсидію
Деяким власникам транспортних засобів, автомобілі яких випущені менше ніж 15 років тому, можуть не нараховувати житлову субсидію - така теза шириться мережею інтернет вже кілька місяців. «Кременчуцький ТелеграфЪ» розбирався, чи відповідає ця інформація дійсності.
Виявляється, що це не нововведення поточного року. Такі правила діють вже понад рік - з вересня 2022 року. Проте, рік випуску транспортного засобу не має значення для мопедів та причепів.
Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, житлова субсидія не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності:
- один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда і причепа);
- два і більше транспортних засобів, що підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).
Втім, із цього правила є виключення.
При визначенні права на субсидію не враховуються:
- мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія (у 2023 році – 6700 грн х 4 = 26 800 грн);
- самостійно зібрані транспортні засоби;
- транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;
- транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками в прийомних сім’ях, батьками багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату (або особа з інвалідністю I та II групи внаслідок психічного розладу, або дитина з інвалідністю підгрупи А, або особа з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А).