Кременчужанка поскаржилася, що у гімназії №8 досі не облаштували укриття

На прийом до заступниці міського голови нашого міста Ольги Усанової прийшла кременчужанка Олена, мати школяра з Кременчуцької гімназії №8. Жінка поскаржилася, що у гімназії йде ремонт укриття, батькам обіцяли, що роботи завершаться до вересня, але учні і досі займаються у Кременчуцькому ліцеї №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя. Її син два рази на тиждень ходив у ліцей, а на минулому тижні учнів гімназії не вивели взагалі.
Кременчужанка наголосила, що їй важливо розуміти, коли укриття у гімназії №8 буде готове, щоб діти могли ходити на заняття у свою школу. Якщо це буде нескоро – можливо, треба змінювати навчальний заклад.
За словами Ольги Усанової, на Молодіжному готові укриття у школах №26, 17, 31, а у 8 – у процесі. Заступниця міського голови зазначила, що у ліцеї №17 «Вибір» зробили укриття з урахуванням того, що його відвідуватимуть як ліцеїсти, так і учні 8 гімназії. Вона додала: спочатку експерти дали висновок, що під гімназією №8 неможливо облаштувати укриття, але пізніше інша група експертів надала дозвіл. І будівництво почалося. Проте виникла проблема – коли заглиблювали підвал, то «наштовхнулися» на силовий кабель. Зараз «Полтаваобленерго» шукає інженерне рішення для розв'язання цієї проблеми.
На запитання матері, чи вийдуть у цьому навчальному році діти на заняття у гімназію №8, віцемерка відповіла, що все залежатиме від «Полтаваобленерго». Укриття добудують обов'язково, а коли – невідомо.
Повне відео зустрічі кременчужанки Олени з Ольгою Усановою дивіться у відео ТЪ.
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