Кременчужанка поскаржилася, що у гімназії №8 досі не облаштували укриття

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 389 Коментарів: 1

На прийом до заступниці міського голови нашого міста Ольги Усанової прийшла кременчужанка Олена, мати школяра з Кременчуцької гімназії №8. Жінка поскаржилася, що у гімназії йде ремонт укриття, батькам обіцяли, що роботи завершаться до вересня, але учні і досі займаються у Кременчуцькому ліцеї №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя. Її син два рази на тиждень ходив у ліцей, а на минулому тижні учнів гімназії не вивели взагалі.

– Мої діти більше 4 років навчаються дистанційно! Молодший пішов у 5 клас, на сьогоднішній день він взагалі майже не був у школі! Єдина школа на Молодіжному, у якій укриття обіцяють нам з вересня, тепер уже «у цьому році ні, може, у наступному». Дітей, які перейшли з початкової школи, вдома зібрати до купи важко. Вони не соціалізовані, не можна їх кидати! – розповідає Олена.

Кременчужанка наголосила, що їй важливо розуміти, коли укриття у гімназії №8 буде готове, щоб діти могли ходити на заняття у свою школу. Якщо це буде нескоро – можливо, треба змінювати навчальний заклад.

– Якби нас не годувати обіцянками, я б дитину перевела в іншу школу, розуміючи, що вона десь може отримати знання, – каже Олена.

За словами Ольги Усанової, на Молодіжному готові укриття у школах №26, 17, 31, а у 8 – у процесі. Заступниця міського голови зазначила, що у ліцеї №17 «Вибір» зробили укриття з урахуванням того, що його відвідуватимуть як ліцеїсти, так і учні 8 гімназії. Вона додала: спочатку експерти дали висновок, що під гімназією №8 неможливо облаштувати укриття, але пізніше інша група експертів надала дозвіл. І будівництво почалося. Проте виникла проблема – коли заглиблювали підвал, то «наштовхнулися» на силовий кабель. Зараз «Полтаваобленерго» шукає інженерне рішення для розв'язання цієї проблеми.

– Усе, що залежить від міста, ми зробили, виділили гроші. Будівельники чекають інженерного рішення. Вплинути на «Полтаваобленерго» неможливо. Ніяких строків вони не дають. І це не тільки по цьому об'єкту, і по інших з ними є питання, – прокоментувала чиновниця.

На запитання матері, чи вийдуть у цьому навчальному році діти на заняття у гімназію №8, віцемерка відповіла, що все залежатиме від «Полтаваобленерго». Укриття добудують обов'язково, а коли – невідомо.

Повне відео зустрічі кременчужанки Олени з Ольгою Усановою дивіться у відео ТЪ.