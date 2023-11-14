Міноборони розпочало рекрутингову кампанію по набору до Збройних Сил України

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Можна буде обрати конкретний підрозділ та посаду, на якій цивільний досвід буде найбільш корисним для проходження військової служби

Міністерство оборони України розпочинає новий проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір, за умовами якого цивільні рекрутери безкоштовно виконуватимуть роботу в інтересах ЗСУ.

- Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Незабаром в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями, - зазначила Наталія Калмикова.

Голова організації Lobby X підкреслив, що співробітництво із Міністерством оборони дозволить масштабувати роботу в пошуку кадрів різних професій.

- Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили, - наголосив Владислав Грезєв.

Подивитись, які вакансії шукають у ЗСУ вже зараз можна за посиланням.

Міноборони веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Щоб взяти участь у проєкті рекрутингу закликаємо компанії писати на емейл recruiting@mil.ua

Зазначимо, що під час воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація. А рекрутинг - це новий інструмент залучення молодих людей до захисту країни.