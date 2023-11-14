Міноборони розпочало рекрутингову кампанію по набору до Збройних Сил України

Можна буде обрати конкретний підрозділ та посаду, на якій цивільний досвід буде найбільш корисним для проходження військової служби
Міністерство оборони України розпочинає новий проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.
Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір, за умовами якого цивільні рекрутери безкоштовно виконуватимуть роботу в інтересах ЗСУ.
Голова організації Lobby X підкреслив, що співробітництво із Міністерством оборони дозволить масштабувати роботу в пошуку кадрів різних професій.
Подивитись, які вакансії шукають у ЗСУ вже зараз можна за посиланням.
Міноборони веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.
Щоб взяти участь у проєкті рекрутингу закликаємо компанії писати на емейл recruiting@mil.ua
Зазначимо, що під час воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація. А рекрутинг - це новий інструмент залучення молодих людей до захисту країни.
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