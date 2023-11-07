Призову на строкову військову службу в мирний час не буде — в ЗСУ діятиме система рекрутингу

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Міністр оборони затвердив зміни військової кадрової політики, серед яких те, що призов на військову службу замінять рекрутингом

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

Про це повідомляє сайт оборонного відомства.

Концепція визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років — як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

— Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО, — йдеться в повідомленні.

Концепція міноборони передбачає такі зміни:

за умов мирного часу ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

рівні можливості чоловіків та жінок в ЗСУ, з урахування освіти та професійного розвитку;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Що означає військовий вишкіл замість призову

Варто зазначити, що Україна планувала відмовитися від призову в армію ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. На початку 2022 року президент України підписав указ про перехід до основ професійної армії. Він передбачає скасування призову на строкову військову службу та запровадження тримісячного військового вишколу. Тоді очікувалося, що Україна може відмовитися від призову та короткострокових контрактів через кілька років.

В Указі президента передбачалося поступове збільшення ЗСУ на 100 тисяч військовослужбовців та створення 20 додаткових бригад, збільшення строку служби за контрактом, розроблення програми забезпечення військових житлом та перехід до основ професійної армії.

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року уряд скасував призов на строкову військову службу під час дії воєнного стану.

Наразі в Україні введений воєнний стан та проводиться загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами.