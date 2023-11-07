Кременчуцькі депутати затвердили виділення понад 5 млн грн на потреби КП «Теплоенерго»

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділять понад 5,1 млн грн на потреби КП «Теплоенерго».
Відповідне рішення виконкому депутати Кременчуцької міської ради затвердили під час четвертого пленарного засідання позачергової XXII сесії 3 листопада.
Ці гроші планується витратити на:
Нагадаємо, у жовтні зі стабфонду Кременчука виділяли «Теплоенерго» 485 тис. грн на оплату природного газу для пусконалагоджувальних робіт модульних котелень, а у вересні 2,6 млн грн на купівлю вживаної вантажівки з краном-маніпулятором.
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