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Кременчук, Гроші, Споживач

Кременчуцькі депутати затвердили виділення понад 5 млн грн на потреби КП «Теплоенерго»

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 106

  

На що витратять ці гроші

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділять понад 5,1 млн грн на потреби КП «Теплоенерго».

Відповідне рішення виконкому депутати Кременчуцької міської ради затвердили під час четвертого пленарного засідання позачергової XXII сесії 3 листопада.

Ці гроші планується витратити на:

  • тракторні самоскидні причепи — 539 998 грн;
  • дизельне пальне для створення резерву — 1 000 000 грн;
  • будівництво стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень на одній з вулиць міста — 3 605 454 грн 60 коп.

Нагадаємо, у жовтні зі стабфонду Кременчука виділяли «Теплоенерго» 485 тис. грн на оплату природного газу для пусконалагоджувальних робіт модульних котелень, а у вересні 2,6 млн грн на купівлю вживаної вантажівки з краном-маніпулятором.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: стабфонд виконком сесія Теплоенерго причіп пальне будівництво котельня за бюджетні кошти
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