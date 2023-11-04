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Кременчук, Гроші, Культура

У Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики куплять пилосос за понад 20 тис. грн

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 137 Коментарів: 1

 

Так вирішили виконком і депутати Кременчуцької міської ради

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділять 22,5 тис. грн Комунальному закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики» на придбання спеціального пилососа для утримання музейного приміщення та догляду за специфічними експонатами.

Відповідне рішення виконкому депутати Кременчуцької міської ради затвердили під час четвертого пленарного засідання позачергової XXII сесії 3 листопада.

Раніше ми писали, що в Кременчуцькому музеї історії авіації та космонавтики з'явилася модель у масштабі 1/72 найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: travels.in.u
Теги: музей виконком стабфонд Кременчуцька міська рада Кременчуцький музей історії авіації та космонавтики пилосос
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Коментарі: 1

1 601
hunter:
Сьогодні, 10:53

Тут нынче некто задавал вопрос,а нужно ли нам ДФТГ,и имею встречный вопрос,а надо ли нам этот музей,у нас что космодром или авиабаза?


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