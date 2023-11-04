У Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики куплять пилосос за понад 20 тис. грн

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділять 22,5 тис. грн Комунальному закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики» на придбання спеціального пилососа для утримання музейного приміщення та догляду за специфічними експонатами.
Відповідне рішення виконкому депутати Кременчуцької міської ради затвердили під час четвертого пленарного засідання позачергової XXII сесії 3 листопада.
Раніше ми писали, що в Кременчуцькому музеї історії авіації та космонавтики з'явилася модель у масштабі 1/72 найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія».
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