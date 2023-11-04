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Кременчук, Гроші

Учасникам громадського формування «Соколи Полтавщини» з бюджету Кременчука виділили 105 тисяч гривень

Сьогодні, 08:21 Переглядів: 191

 

Кошти для учасників громадського формування виділяється постійно в якості безповоротної фінансової допомоги

У п’ятницю, 3-го листопада, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради ухвалили рішення щодо виділення 105 327 грн для надання безповоротної фінансової допомоги учасникам громадського формування українського козацтва з охорони громадського порядку і державного кордону «Соколи Полтавщини».

Того ж дня депутати затвердили це рішення на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Для надання цієї допомоги використовують кошти зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Допомога з міського бюджету ГФ УК «Соколи Полтавщини», яким керує депутат міської ради Денис Терещенко, надається на підставі міської програми розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік.

Така допомога учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини» цього року надавалася вже кілька разів.

Так, 28 квітня Кременчуцька міська рада затвердила у новій редакції міську програму «Профілактика правопорушень, протидія злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік».

Зміни у програмі стосувалися лише включення до неї фінансування потреб ГФ УК «Соколи Полтавщини», на що планувалося виділити 585 700 грн, збільшивши загальне фінансування всієї програми.

У той же день, 28 квітня, Кременчуцька міська рада затвердила рішення виконкому про виділення 77 700 грн для надання безповоротної фінансової допомоги учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини».

Таке ж рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 19 травня. Тоді учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини» зі Стабілізаційного фонду виділили 48 900 грн.

А 18 серпня для надання їм безповоротної фінансової допомоги з міського бюджету виділили 98 982 грн.

Останній раз таку допомогу у розмірі 99 405 грн учасникам ГФ УК «Соколи Полтавщини» виділяли 13 жовтня 2023 року.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Національна поліція
Теги: Кременчуцька міська рада сесія виконком стабфонд добровольче формування Соколи Полтавщини
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