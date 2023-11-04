На Кременчуччині «чорний археолог» знайшов цінні артефакти і намагався їх продати

На Полтавщині поліція вручила підозру «чорному археологу», який намагався продати цінні предмети давнини. Про це повідомив начальник відділу № 1 (Глобине) Кременчуцького райуправління поліції Сергій Джулай.
У незаконному привласнені археологічних знахідок підозрюють 35-річного мешканця Семенівської громади. Чоловік знайшов цінні предмети часів бронзового віку під час незаконних земельно-пошукових робіт та виставив їх на продаж в інтернеті.
Результати судової експертизи, призначеної в рамках досудового розслідування, підтвердили особливу культурну цінність вилучених у чоловіка артефактів.
«Чорному археологу» вручили підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України — незаконне привласнення особою знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. За даним фактом підрозділ дізнання здійснює досудове розслідування.
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