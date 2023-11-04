На Кременчуччині «чорний археолог» знайшов цінні артефакти і намагався їх продати

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 329

На Полтавщині поліція вручила підозру «чорному археологу», який намагався продати цінні предмети давнини. Про це повідомив начальник відділу № 1 (Глобине) Кременчуцького райуправління поліції Сергій Джулай.

У незаконному привласнені археологічних знахідок підозрюють 35-річного мешканця Семенівської громади. Чоловік знайшов цінні предмети часів бронзового віку під час незаконних земельно-пошукових робіт та виставив їх на продаж в інтернеті.

Результати судової експертизи, призначеної в рамках досудового розслідування, підтвердили особливу культурну цінність вилучених у чоловіка артефактів.

— Досудове розслідування встановило, що чоловік за допомогою металошукача знайшов неподалік одного із сіл Семенівської громади 16 бронзових тесл (інструменти бронзової доби — ред.). Знайдений скарб він намагався продати через онлайн-платформу оголошень, — прокоментував Сергій Джулай.

«Чорному археологу» вручили підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України — незаконне привласнення особою знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. За даним фактом підрозділ дізнання здійснює досудове розслідування.