Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуччині «чорний археолог» знайшов цінні артефакти і намагався їх продати

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 329

 

Чоловікові вже вручили підозру

На Полтавщині поліція вручила підозру «чорному археологу», який намагався продати цінні предмети давнини. Про це повідомив начальник відділу № 1 (Глобине) Кременчуцького райуправління поліції Сергій Джулай.

У незаконному привласнені археологічних знахідок підозрюють 35-річного мешканця Семенівської громади. Чоловік знайшов цінні предмети часів бронзового віку під час незаконних земельно-пошукових робіт та виставив їх на продаж в інтернеті.

Результати судової експертизи, призначеної в рамках досудового розслідування, підтвердили особливу культурну цінність вилучених у чоловіка артефактів.

— Досудове розслідування встановило, що чоловік за допомогою металошукача знайшов неподалік одного із сіл Семенівської громади 16 бронзових тесл (інструменти бронзової доби — ред.). Знайдений скарб він намагався продати через онлайн-платформу оголошень, — прокоментував Сергій Джулай.

«Чорному археологу» вручили підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України — незаконне привласнення особою знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. За даним фактом підрозділ дізнання здійснює досудове розслідування.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: чорні археологи артефакт поліція Полтавщини ст. 193 ККУ археологія металошукач
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх