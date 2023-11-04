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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині знайшли водія, який на смерть збив 50-річну велосипедистку і втік, – поліція

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 320

 

Суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою

Поліція знайшла водія, який 1 листопада близько 23.00 у селі Валок Полтавської громади на смерть збив 50-річну велосипедистку та втік з місця аварії. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Правопорушником виявився 40-річний місцевий мешканець. Наразі йому повідомили про підозру у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Поліція Полтавської області
Теги: смертельна ДТП водій ДТП ст. 286 ККУ
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