На пальне для автівок мерії депутати Кременчуцької міської ради виділили майже 1 млн грн

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 68

На заправку скількох транспортних засобів міськвиконкому, що возять чиновників, виділяється майже мільйон гривень з міського бюджету у рішенні не повідомляється

Сьогодні, 3 листопада, відбулася позачергова XXII сесія Кременчуцької міської ради. На ній депутати затвердили кілька рішень виконавчого комітету, що стосувалися виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Зокрема, 999 100 гривень виділяються на придбання пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради». На заправку скількох транспортних засобів, що возять чиновників, виділяється майже мільйон гривень із міського бюджету, у рішенні нічого не повідомляється.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення 137 573 грн зі Стабілізаційного фонду для оплати послуг з поточного ремонту службових автомобілів мерії.

Взагалі-то, цього року міськвиконком кілька разів виділяв сам собі кошти на ремонт, обслуговування та заправку службових автівок мерії.

Так, 9-го червня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 950 тисяч гривень на пальне для автівок мерії.

16-го червня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 945 тисяч гривень на ремонт, обслуговування та страхування автівок мерії.

14-го липня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 35 700 грн на придбання «спеціалізованого миючого пилососу для проведення регулярного прибирання в салонах службових автомобілів».

11-го серпня депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення зі Стабілізаційного фонду 99 тисяч гривень для придбання дизельного пального для «забезпечення функціонування транспортних засобів виконавчого комітету».

А 20-го жовтня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду на ремонт службових автомобілів мерії 92 тисячі гривень.

Читайте також: