На меблі в укриття мерії Кременчука та пилосос для її автівок витратять 184 тисячі гривень

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Міськвиконком виділив сам собі кошти на придбання меблів в укриття адмінбудівлі та придбання миючого пилососа для прибирання салонів службових автівок мерії

На позачерговій XX сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 14 липня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету, що стосувалися виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Одним із таких рішень міськвиконком виділив сам собі 184 175 грн на придбання меблів в укриття адмінбудівлі та придбання миючого пилососа для прибирання салонів службових автівок мерії.

А саме:

148 475 грн виділено на придбання крісел, стільців, столів та інших меблів для «облаштування укриття адмінбудівлі за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2»;

35 700 грн виділено на придбання «спеціалізованого миючого пилососу для проведення регулярного прибирання в салонах службових автомобілів».

Кошти на ці потреби виконавчий комітет виділив сам собі за зверненням адміністративно-господарчого відділу міськвиконкому.

Нагадаємо, 16-го червня на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду на ремонт, обслуговування та страхування автівок мерії 945 тисяч гривень та на придбання причепу для перевезення генератора виконкому — 75 тисяч гривень.

А 9-го червня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду на пальне для автівок мерії 950 тисяч гривень та на придбання силового кабелю для підключення дизельного генератора до електромереж адміністративного приміщення виконавчого комітету — 60 500 гривень.