Силовий кабель для виконкому обійдеться бюджету Кременчука у понад 60 тисяч гривень

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 371

Виконком виділив сам собі кошти на придбання силового кабелю

На позачерговій ХХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 9 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету, що стосувалися виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на придбання силового кабелю. Він потрібен для підключення дизельного генератора до електромереж адміністративного приміщення виконавчого комітету. Кошти на ці потреби у сумі 60 500 грн виконавчий комітет виділив сам собі за зверненням адміністративно-господарчого відділу міськвиконкому.

Нагадаємо, на придбання пального для автівок мерії депутати Кременчуцької міської ради виділили 950 тисяч гривень.