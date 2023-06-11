До Херсонщини прибула допомога від Полтавщини

Допомога з Полтавщини вже прибула на Херсонщину, повідомили у Полтавській ОВА.
Це 13 човнів, 12 мотопомп і рукави до них, мотори для човнів, рятувальні та страхові жилети, рятувальні кола, напівкомбінезони вже доставлені. Крім того, привезли повітропідігрівники, моторне мастило і бронежилети. І ще 20 тонн питної води.
Гуманітарний вантаж за дорученням Дмитра Луніна відвіз його заступник Олексій Бруслик. Допомогу зібрали оперативно громади, благодійники та соціально відповідальний бізнес. Серед громад до збору долучилися Сергіївська, Котелевська, Опішнянська, Нехворощанська та Великорублівська громади.
Нагадаємо, 8 червня на позачерговій сесії обласної ради депутати погодили виділення з бюджету області 10 млн гривень на допомогу Херсонщині, яка потерпає від теракту на Каховській ГЕС.
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