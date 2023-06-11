До Херсонщини прибула допомога від Полтавщини

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13 човнів, 12 мотопомп і рукави до них, мотори для човнів та питна вода

Допомога з Полтавщини вже прибула на Херсонщину, повідомили у Полтавській ОВА.

«Оперативно з громадами, благодійниками, соціально відповідальним бізнесом зібрали й відправили необхідні речі. Мій заступник Олексій Бруслик – у Херсоні. За моїм дорученням координує роботу щодо передачі допомоги від нашої області», - написва начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Це 13 човнів, 12 мотопомп і рукави до них, мотори для човнів, рятувальні та страхові жилети, рятувальні кола, напівкомбінезони вже доставлені. Крім того, привезли повітропідігрівники, моторне мастило і бронежилети. І ще 20 тонн питної води.

Гуманітарний вантаж за дорученням Дмитра Луніна відвіз його заступник Олексій Бруслик. Допомогу зібрали оперативно громади, благодійники та соціально відповідальний бізнес. Серед громад до збору долучилися Сергіївська, Котелевська, Опішнянська, Нехворощанська та Великорублівська громади.

Нагадаємо, 8 червня на позачерговій сесії обласної ради депутати погодили виділення з бюджету області 10 млн гривень на допомогу Херсонщині, яка потерпає від теракту на Каховській ГЕС.