З бюджету Полтавської області виділили 10 млн гривень на допомогу Херсонщині

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До місця лиха також вирушить зведений загін «Полтававодоканалу»

З бюджету Полтавської області виділили 10 млн гривень на допомогу Херсонщині.

Як повідомили в пресслужбі Полтавської облради, сьогодні, 8 червня, відбулася позачергова сесія, на якій депутати розглянули єдине питання про виділення коштів.

«На сесії обласної ради ухвалили рішення передати рятувальні жилети, двигуни, човни, мотопомпи тощо. Полтавська ОВА спрямовує Херсонській області 10 млн грн із бюджету Полтавщини», — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вже сформований зведений загін із працівників «Полтававодоканалу», який за потреби візьме участь у ліквідації наслідків техногенної катастрофи.



