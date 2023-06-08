З бюджету Полтавської області виділили 10 млн гривень на допомогу Херсонщині.
Як повідомили в пресслужбі Полтавської облради, сьогодні, 8 червня, відбулася позачергова сесія, на якій депутати розглянули єдине питання про виділення коштів.
Також повідомляється, що вже сформований зведений загін із працівників «Полтававодоканалу», який за потреби візьме участь у ліквідації наслідків техногенної катастрофи.
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