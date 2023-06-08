Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 9 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 9 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Троїцька, 69/15;
- вул. Винахідниці Ющенко, 4-8/19;;
- вул. Левка Лук’яненка, 17, 26А;
- вул. Троїцька, 63/62-67;
- вул. Шевченка, 64.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- пров. Максима Рильского, 1А-5А;
- туп. Максима Рильского, 1-10;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Самойлівський, 32/1-93;
- вул. А. Ізюмова, 14А-46;
- пров. А. Ізюмова, 19-25;
- вул. Василя Симоненка, 1-56;
- туп. Газопровідний, 1-11;
- вул. Кропивницького, 31А-66/2.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Вадима Бойка, 24, 26;
- просп. Свободи, 92/17-98.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- набер. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- пров. Зональний, 1.
З 8.00 до 19.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: