Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п'ятницю, 9 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Троїцька, 69/15;

вул. Винахідниці Ющенко, 4-8/19;;

вул. Левка Лук’яненка, 17, 26А;

вул. Троїцька, 63/62-67;

вул. Шевченка, 64.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

пров. Максима Рильского, 1А-5А;

туп. Максима Рильского, 1-10;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Спаський, 1-9А;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;

пров. Вагонобудівний, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Самойлівський, 32/1-93;

вул. А. Ізюмова, 14А-46;

пров. А. Ізюмова, 19-25;

вул. Василя Симоненка, 1-56;

туп. Газопровідний, 1-11;

вул. Кропивницького, 31А-66/2.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Вадима Бойка, 24, 26;

просп. Свободи, 92/17-98.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

набер. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

пров. Зональний, 1.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: