У Горішніх Плавнях шукають нового директора комунального готелю «Славутич»

Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради оголосив конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства готелю «Славутич».
Згідно з оголошенням, розміщеним на офіційному сайті ГМР, шукають людину з економічною або юридичною повною вищою освітою та досвідом роботи за фахом — не менше 3 років.
Серед документів, необхідних для участі у конкурсі, — пропозиції щодо стратегічних напрямів розвитку підприємства:
Документи приймають до 7 липня 2023 року включно.
Довідки за тел.: 05348 61687
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