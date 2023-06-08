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У Горішніх Плавнях шукають нового директора комунального готелю «Славутич»

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 156

 

Людина має бути з вищою освітою та 3-річним досвідом роботи

Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради оголосив конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства готелю «Славутич».

Згідно з оголошенням, розміщеним на офіційному сайті ГМР, шукають людину з економічною або юридичною повною вищою освітою та досвідом роботи за фахом — не менше 3 років.

Серед документів, необхідних для участі у конкурсі, — пропозиції щодо стратегічних напрямів розвитку підприємства:

  • детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
  • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності тощо.

Документи приймають до 7 липня 2023 року включно.

Довідки за тел.: 05348 61687


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: готель Славутич Горішні Плавні директор готель Славутич
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