У Горішніх Плавнях шукають нового директора комунального готелю «Славутич»

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 156

Людина має бути з вищою освітою та 3-річним досвідом роботи

Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради оголосив конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства готелю «Славутич». Згідно з оголошенням, розміщеним на офіційному сайті ГМР, шукають людину з економічною або юридичною повною вищою освітою та досвідом роботи за фахом — не менше 3 років. Серед документів, необхідних для участі у конкурсі, — пропозиції щодо стратегічних напрямів розвитку підприємства: детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності тощо. Документи приймають до 7 липня 2023 року включно. Довідки за тел.: 05348 61687



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