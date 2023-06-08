Кременчужани можуть приватизувати кімнати у гуртожитках, які перебувають у власності міста

Кременчужани мають право на приватизацію кімнат у гуртожитках, які перебувають у власності міста і можуть бути приватизовані за рішенням органу місцевого самоврядування. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Для приватизації кімнати у гуртожитку необхідно звернутися до ЦНАПу (код послуги 15-05) із заявою та пакетом документів, деталі – ТУТ.
КП «Квартирне управління» звертає увагу, що:
Свідоцтво про право власності підлягає обов’язковій реєстрації в органі державної реєстрації прав.
Передача кімнат у гуртожитках здійснюється у приватну (спільну сумісну або спільну часткову) власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які постійно проживають у даній кімнаті.
Фахівці КП «Квартирне управління» надають консультації громадянам щодо приватизації кімнат у гуртожитку, оформлення та підготовку документів про передачу нерухомості у власність громадян.
За додатковою інформацією звертатися:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.