Кременчужани можуть приватизувати кімнати у гуртожитках, які перебувають у власності міста

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Для приватизації кімнати необхідно звернутися до ЦНАПу

Кременчужани мають право на приватизацію кімнат у гуртожитках, які перебувають у власності міста і можуть бути приватизовані за рішенням органу місцевого самоврядування. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Для приватизації кімнати у гуртожитку необхідно звернутися до ЦНАПу (код послуги 15-05) із заявою та пакетом документів, деталі – ТУТ.

КП «Квартирне управління» звертає увагу, що:

заява подається особисто громадянином та членами його сім’ї (у разі наявності таких) або представником за довіреністю;

інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян представляють їхні законні представники;

за малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни (згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини).

Свідоцтво про право власності підлягає обов’язковій реєстрації в органі державної реєстрації прав.

Передача кімнат у гуртожитках здійснюється у приватну (спільну сумісну або спільну часткову) власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які постійно проживають у даній кімнаті.

Фахівці КП «Квартирне управління» надають консультації громадянам щодо приватизації кімнат у гуртожитку, оформлення та підготовку документів про передачу нерухомості у власність громадян.

За додатковою інформацією звертатися: