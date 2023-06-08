Орденом «За мужність» III ст. посмертно нагородили горішньоплавнівця Костянтина Трошкова (Хасанова)

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Указом Президента України № 317/2023 від 6 червня 2023 року солдата Костянтина Олександровича Трошкова (Хасанова) нагороджено посмертно орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Нагадаємо, що Костянтина Олександровича Трошкова (Хасанова) поховали з почестями 22 березня 2023 року на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.