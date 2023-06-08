(Не)дрібниці у стосунках: кременчужан запрошують на тренінг для тренерів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 148

Буде корисно тим, хто цікавиться тематикою побудови здорових стосунків без насильств і хоче навчати цього молодь

У Кременчуці представників освітніх закладів і фахівців, які працюють з молоддю, запрошують до участі в офлайн-тренінгу з підготовки тренерів за програмою «(НЕ) ДРІБНИЦІ У СТОСУНКАХ», який відбудеться 22-23 червня.

Як повідомили у Молодіжному Парламенті Кременчука, під час тренінгу учасники ознайомляться з:

методологією тренінгового навчання;

правилами підготовки до виступу;

компетенціями тренера;

оцінкою ефективності тренінгу;

загальним розумінням здорових і токсичних стосунків;

як діяти у випадку гендерно зумовленого насильства.

За результатами навчання всі учасники отримають сертифікати.

Тренінг відбуватиметься з 9.00 до 17.00 у приміщенні Молодіжного Парламенту Кременчука за адресою: вулиця Шевченка, 19/3.

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням.

— Якщо Ви маєте тренерський потенціал, зацікавленість до тематики побудови здорових стосунків без насильства та готові надалі застосовувати отримані знання під час заходів серед молоді — реєструйтеся, — йдеться у повідомленні.

Довідки за тел.: 068 028 5161 — Елла Флоренцева, головна спеціалістка Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради

Організатори: UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, в межах проєкту ««EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу.