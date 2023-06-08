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(Не)дрібниці у стосунках: кременчужан запрошують на тренінг для тренерів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 148

 

Буде корисно тим, хто цікавиться тематикою побудови здорових стосунків без насильств і хоче навчати цього молодь

У Кременчуці представників освітніх закладів і фахівців, які працюють з молоддю, запрошують до участі в офлайн-тренінгу з підготовки тренерів за програмою «(НЕ) ДРІБНИЦІ У СТОСУНКАХ», який відбудеться 22-23 червня.

Як повідомили у Молодіжному Парламенті Кременчука, під час тренінгу учасники ознайомляться з:

  • методологією тренінгового навчання;
  • правилами підготовки до виступу;
  • компетенціями тренера;
  • оцінкою ефективності тренінгу;
  • загальним розумінням здорових і токсичних стосунків;
  • як діяти у випадку гендерно зумовленого насильства.

За результатами навчання всі учасники отримають сертифікати.
Тренінг відбуватиметься з 9.00 до 17.00 у приміщенні Молодіжного Парламенту Кременчука за адресою: вулиця Шевченка, 19/3.

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням.

— Якщо Ви маєте тренерський потенціал, зацікавленість до тематики побудови здорових стосунків без насильства та готові надалі застосовувати отримані знання під час заходів серед молоді — реєструйтеся, — йдеться у повідомленні.

Довідки за тел.: 068 028 5161 — Елла Флоренцева, головна спеціалістка Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради

Організатори: UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, в межах проєкту ««EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: тренінг неформальна освіта молодіжний парламент кременчука тренінг для тренерів можливості UNFPA ЄС анонс
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