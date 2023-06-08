(Не)дрібниці у стосунках: кременчужан запрошують на тренінг для тренерів

Буде корисно тим, хто цікавиться тематикою побудови здорових стосунків без насильств і хоче навчати цього молодь
У Кременчуці представників освітніх закладів і фахівців, які працюють з молоддю, запрошують до участі в офлайн-тренінгу з підготовки тренерів за програмою «(НЕ) ДРІБНИЦІ У СТОСУНКАХ», який відбудеться 22-23 червня.
Як повідомили у Молодіжному Парламенті Кременчука, під час тренінгу учасники ознайомляться з:
За результатами навчання всі учасники отримають сертифікати.
Тренінг відбуватиметься з 9.00 до 17.00 у приміщенні Молодіжного Парламенту Кременчука за адресою: вулиця Шевченка, 19/3.
Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням.
Довідки за тел.: 068 028 5161 — Елла Флоренцева, головна спеціалістка Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради
Організатори: UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, в межах проєкту ««EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу.
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