Кременчуччина попрощалася з розвідником Костянтином Трошковим (Хасановим)

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Сьогодні, 22 березня, у Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим солдатом Збройних Сил України Костянтином Трошковим. Військовий загинув 14 березня на Донеччині.

Костянтин Олександрович Трошков (Хасанов) народився 8 лютого 1983 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 8 класів загальноосвітньої школи №3 вступив до Комсомольського професійно-технічного училища №15, де здобув професію «Електрогазозварювальник». У 2001-2002 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Після служби отримав другу професію «Водій великовантажних автомобілів». У 2005-2012 роках працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Потім на підприємствах міста, закордоном.

У 2018 році Костянтин Хасанов змінив прізвище на Трошков.

9 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 14 березня 2023 року під час виконання бойового завдання розвідник загону спеціального призначення солдат Збройних Сил України Костянтин Трошков (Хасанов) героїчно загинув біля населеного пункту Богданівка Донецької області.

Загиблого воїна поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».







