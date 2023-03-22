Акварель і квіти: у бібліотеці на Раківці кременчуцька молодь вчилася живопису

П'ята філія міської публічної бібліотеки у партнерстві з громадським проєктом допомагає містянам пізнавально та захопливо проводити дозвілля
19 березня читальна зала бібліотеки-філії №5 на Республіканській, 65 перетворилась на справжню артмайстерню. Як повідомили бібліотекарі з Раківки, недільного дня молодь зібралась на майстер-клас з акварельного живопису «Акварель і квіти» в рамках EPIC — проєкту, що направлений на розширення можливостей кременчуцької молоді.
Картини, написані аквареллю, дивовижно легкі та насичені повітрям. Про особливості такого малювання присутнім розповіла волонтерка проєкту Ольга Словягіна.
Усі учасники творчого процесу насолодилися процесом реалізації власних творчих здібностей, відпочили та провели час із користю.
Раніше ми писали, що неділями о 12.00 у бібліотеці на Республіканській, 65 доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми, а 23 березня тут відбудеться кольоровий мікс – захід «У жовтий день відпочивай і про книгу пам’ятай».
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