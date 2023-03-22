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Акварель і квіти: у бібліотеці на Раківці кременчуцька молодь вчилася живопису

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 149

 

П'ята філія міської публічної бібліотеки у партнерстві з громадським проєктом допомагає містянам пізнавально та захопливо проводити дозвілля

19 березня читальна зала бібліотеки-філії №5 на Республіканській, 65 перетворилась на справжню артмайстерню. Як повідомили бібліотекарі з Раківки, недільного дня молодь зібралась на майстер-клас з акварельного живопису «Акварель і квіти» в рамках EPIC — проєкту, що направлений на розширення можливостей кременчуцької молоді.

Картини, написані аквареллю, дивовижно легкі та насичені повітрям. Про особливості такого малювання присутнім розповіла волонтерка проєкту Ольга Словягіна.

 

— Впродовж майстер-класу учасники заходу знаходилися у незвичайному світі мистецтва, спробували себе у ролі справжніх художників які із задоволенням та натхненням творять фарбами справжнє диво! Під пильним керівництвом волонтерки художники початківці майстерки поринули у захопливий та таємничий світ написання картин та створили чудові роботи, — розповіли бібліотекарі.

Усі учасники творчого процесу насолодилися процесом реалізації власних творчих здібностей, відпочили та провели час із користю.

 

Раніше ми писали, що неділями о 12.00 у бібліотеці на Республіканській, 65 доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми, а 23 березня тут відбудеться кольоровий мікс – захід «У жовтий день відпочивай і про книгу пам’ятай».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: бібліотека акварель бібліотека-філія №5 майстер-клас живопис молодь EPIC проєкт Раківка
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