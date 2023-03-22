Юних кременчужан кличуть у бібліотеку на майстер-клас та ігри

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 166

У Кременчуці у бібліотеці на вулиці Республіканській, 65 відбудеться кольоровий мікс – захід «У жовтий день відпочивай і про книгу пам’ятай». Про це повідомляють у Кременчуцькій міській раді.

Фахівці бібліотеки підготували для дітей різноманітні ігри та майстер-клас. Під час заходу відвідувачі зможуть виготовити цікавий виріб та отримати багато позитивних емоцій від спілкування. Також малеча дізнається багато цікавинок про жовтий колір та перегляне книжкову виставку.

Охочих запрошують на захід 23 березня о 14.00.