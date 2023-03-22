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Черга тягнулася до відділку поліції: у Кременчуці роздали гуманітарну допомогу

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 367

Охочих отримати допомогу багато, від вимушених переселенців, до малозабезпечених кременчужан та переселенців 

Наприкінці минулого тижня благодійний фонд «Ми поряд» видав гуманітарну допомогу. Черга охочих отримати допомогу протягнулася аж до відділку поліції. Серед тих, хто потребує допомоги як внутрішньопереміщені особи, так і мешканці Кременчука, які опинилися у скрутному становищі.

 

Керівник благодійного фонду «Ми поряд» відомий боксер Сергій Радченко розповів, що це була проміжна видача. Вони роздали 130 міксованих пакунків, які затягнули на 300 000 грн. За його словами, пакунки назвали міксованими, адже у кожен пакунок увійшли: харчі (ковбаса, шпроти...), хімія та медицина, це пігулки знеболюючі та жарознижувальні від БФ «Help heroes of Ukraine».

 

Після видачі харчових продуктів містяни мали змогу отримати засоби гігієни (памперси, засоби жіночої гігієни), одяг та дитячі іграшки та книжки. Це також затягнуло десь за 100 000 грн. 

Кількість охочих отримати допомогу не зменшується, їх близько 7000 - 8000 осіб. 

 

Сергій продовжує допомагати нашим захисникам, звіти та слова подяки від військових можна побачити на його сторінці. Також керівник благодійного фонду зауважив, що планують організувати свято для дітей, зокрема «Пікнік фемелі».

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Наразі готуються до поїздки за великою гуманітарною допомогою, проте попри це, збір коштів триває постійно (4731 2191 1300 6880, звіт на сторінці Сергія Радченка). 

Допомога від благодійного фонду «Ми поряд» різнопланова: видача харчових продуктів, хімії, одягу, допомога військовим від спальників до автомобілів. 

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Фото: Альона Душенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: благодійність допомога Ми поряд Сергій Радченко
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