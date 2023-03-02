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Кременчук, Благодійність

Волонтери подарували корову з сюрпризом багатодітній родині з Кременчуччини

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 311

 

Діткам та дорослим подарували радість 

Кременчуцький боксер та волонтер Сергій Радченко подарував корову багатодітній родині, яка мешкає під Кременчуком. Світлана — мама 5 дітей, облаштувалася в одному з сіл. Разом з небайдужими односельцями та кременчужанами побудували сарай для корови, а ось саму тварину допоміг дістати Сергій. Кучерява корова має найближчим часом отелитися. Тому родина матиме не лише корову, яка даватиме близько 25 літрів молока щодня, а й теля. 

— Ще наприкінці 2022 року до мене звернувся мій кум і розповів, що до нього звернулися знайомі, щоб допомогти багатодітній сім’ї (5 дітей), й живуть неподалеку від Кременчука. Розповів, що майже всім селом, та знайомими з міста їм вже побудували сарай для корови, залишилось тільки купити корову, яка дуже необхідна для того, щоб можна було прогодувати діточок. Ми переговорили з Романом і прийняли рішення, що допоможемо і ця сім’я вже почала шукати цю корову….

Проте ми були вимушені віддати пріоритет на терміновий запит від ЗСУ та купити й відправити на передову STARLINK (цікаво, що ця сім’я, яка очікувала корову, сказала: «вперш допоможімо нашим захисникам, а корову почекаємо ще місяць»). Звичайно цю довгоочікувану корову дочекались! Та ще й в день народження Світлани, матері — героїні! — розповів Сергій.

1500 безкоштовних хот-догів в рамках «Сімейного пікніка»

Цими вихідними у Кременчуці відбувся сімейний пікнік, де роздали 1500 безкоштовних хот-догів. «Сімейний пікнік» організував боксер Сергій Радченко з благодійного фонду «Ми поряд» разом з друзями та партнерами. Свято вдалося організувати завдяки друзям з Польщі — Ользі та Марії з благодійного фонду «Bank Żywności w Tczewie». 

На площі Перемоги охочих пригощали безкоштовними хот-догами, також була можливість отримати безкоштовний квиток на ковзанку. Також для діток влаштували розважальну програму від аніматорів.

 

Допомогу отримали й тварини: котики та собачки

Волонтерка з Кременчука Ольга Ганжа, яка зараз мешкає у Польщі, розповіла, що вдалося зібрати гуманітарний вантаж не лише для людей, а й тварин. Корм для котів та собак передали у Кременчуці одразу у два притулки.

 

«Отримуємо тисячі заявок, навіть якщо тисячі людей виїдуть з Кременчука»

Команда благодійного фонду «Ми поряд», 17 лютого, роздала кременчужанам та переселенцям допомогу. Люди мали змогу отримати близько 320 продуктових наборів. Вартість наборів складає близько 500 000 грн. 

До набору увійшли м’ясні та рибні консерви, крупи, солодощі, кетчуп й тощо. Частину пакунків розвезли по квартирах людей, які не мають змогу покинути оселю. У цьому допоміг батько Сергія — Олександр Радченко. 

Видавали людям також речі та засоби гігієни, від памперсів до жіночої гігієни. 

У спілкуванні з журналістами Сергій розповів, що багато переселенців повернулося додому. Проте не зменшується кількість людей, які потребують допомоги.

 

— Ми отримуємо тисячі заявок. Тож навіть якщо тисячі людей виїдуть з Кременчука, у нас залишаться тисячі тих, хто бажає отримати гуманітарну допомогу, — розповів засновник БФ «Ми поряд» Сергій Радченко.

Щодо співпраці з іноземними благодійними фондами, то частина фондів припинила існування, але з'являються нові фонди.

 

— Фонди, навіть великі, перестали займатися своєю діяльністю. Але деякі зміцнилися. Зараз залишилися великі фонди, на які йде концентрація уваги, — додав Сергій. — Пішов спад, люди втомилися допомагати. Й люди різні: хтось вважає, що треба допомагати по-максимуму, а ті, наприклад, у Польщі, хто вважає, що вже досить допомагати українцям, адже є кому допомагати у Польщі. Тому що їх дратують українці, як приїхали до їх країни на надто дорогих автівках та не жаліють грошей у супермаркетах.

Гуманітарку допомагає доставляти Олег Іванович — водій, людина, яка з перших днів повномасштабної війни приєдналася до команди. Він допомагав збирати вантаж з різних куточків країни та розвозив його у найгарячіші точки. Були поїздки до Польщі та Німеччини. За словами Олега, найважче було звикати до митниці, де інколи стояли понад 10 годин.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: корова благодійність Сергій Радченко Ми поряд
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