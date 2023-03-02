У Бібліотеці-філії №1 на Молодіжному відкрився інтернет-центр

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Тут можна безоплатно скористатися комп'ютерами для ділового листування, зробити домашку чи просто пограти

1 березня відкрився інтернет-центр у Бібліотеці-філії №1 на Молодіжному відкрився інтернет-центр для дітей та дорослих. Відвідувачам доступні комп'ютери для інтернет-серфінгу, навчання та розваг.

Ця бібліотека не просто абонемент, де можна книжки взяти додому почитати, це повноцінний хаб, де люди можуть приходити поспілкуватися, отримати інтернет-послуги та навчитися чомусь новому.

У бібліотечних залах є:

зона вільного спілкування — зона без телефона;

простір для дітей, де вони виконують домашні завдання та спілкуються з однолітками;

зона енергетичної підтримки, де можна підзарядити ґаджети;

простір для проведення тренінгів і майстер-класів.;

центр українознавства та народознавства, активно діє народознавча світлиця «Берегиня».

— Ми наголошуємо, що ми бібліотека публічна, бібліотека для людей, — наголосила Наталія Рубанова, завідувачка філії №1 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Бібліотека-філія №1 працює з 10.00 до 18.00 від неділі до четверга (п'ятниця та субота — вихідні) за адресою: проспект Лесі Українки, 13.

Раніше ми писали, як у бібліотеці на Молодіжному провели зиму.