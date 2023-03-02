Тут можна безоплатно скористатися комп'ютерами для ділового листування, зробити домашку чи просто пограти
1 березня відкрився інтернет-центр у Бібліотеці-філії №1 на Молодіжному відкрився інтернет-центр для дітей та дорослих. Відвідувачам доступні комп'ютери для інтернет-серфінгу, навчання та розваг.
Ця бібліотека не просто абонемент, де можна книжки взяти додому почитати, це повноцінний хаб, де люди можуть приходити поспілкуватися, отримати інтернет-послуги та навчитися чомусь новому.
У бібліотечних залах є:
Бібліотека-філія №1 працює з 10.00 до 18.00 від неділі до четверга (п'ятниця та субота — вихідні) за адресою: проспект Лесі Українки, 13.
Раніше ми писали, як у бібліотеці на Молодіжному провели зиму.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер