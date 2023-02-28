Масниця приходила, смаколики приносила: у бібліотеці на Молодіжному провели зиму

Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Кременчук, Культура

Масниця приходила, смаколики приносила: у бібліотеці на Молодіжному провели зиму

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 169

 

У етносвітлиці місцевої бібліотеки показували виставу, співали та танцювали, відбулися ігри та вікторина. Не обійшлося й без смачних млинців із варенням

26 лютого у бібліотеці-філії №1 на проспекті Лесі Українки, 13 відбувся народознавчий захід «Масниця до нас іде, смаколики несе».

 

Останньої зимової неділі кременчуцькі дітлахи разом із батьками дізналися про витоки давнього українського свята яке має кілька назв — Масниця, Колодій, Сирний тиждень, М'ясопусний тиждень, та припадає на останній тиждень перед початком Великого посту. Пов'язане воно було перш за все з проводами зими. Людям дуже хотілося скоріше провести зиму й зустріти довго очікувану весну, тож здавна Масницю відзначали наприкінці лютого, коли «весна з зимою зустрічається».

 

Особливо сподобалися діткам родзинки заходу — театралізована вистава «Як Блиночок допоміг весні» за участі Весни, Баби Яги й власне Блиночка та виступ студентки КНУКіМ Юлії Голуб, яка виконала чудову українську пісню «Дівчина-весна».

 

У цікавій та ігровій формі діти та батьки дізналися про традиції українського народу, про те, що ж робили наші предки кожного з семи днів Масного тижня. Зокрема, як проводили Широкий четвер, Тещині вечірки, Зовицені посиденьки та Прощену неділю.

 

Окрім ігор «Назвати слова на літеру З» «Гойдалки», «Назвати слова», «Стрибки з перешкодами», «Начини млинець» були ще запитання на кмітливість, «Млинна вікторина» й запальні танці.

 

Ну а закінчився захід традиційним ласуванням домашніми млинчиками з власноруч приготовленим варенням й іншими смаколиками.

 

Нещодавно ми писали, які дитячі книжки отримала бібліотека-філія №1 від Українського інституту книги.

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: масниця колодій бібліотека-філія №1 Молодіжене КЗК КМПБ бібліотека діти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх