Масниця приходила, смаколики приносила: у бібліотеці на Молодіжному провели зиму

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У етносвітлиці місцевої бібліотеки показували виставу, співали та танцювали, відбулися ігри та вікторина. Не обійшлося й без смачних млинців із варенням

26 лютого у бібліотеці-філії №1 на проспекті Лесі Українки, 13 відбувся народознавчий захід «Масниця до нас іде, смаколики несе».

Останньої зимової неділі кременчуцькі дітлахи разом із батьками дізналися про витоки давнього українського свята яке має кілька назв — Масниця, Колодій, Сирний тиждень, М'ясопусний тиждень, та припадає на останній тиждень перед початком Великого посту. Пов'язане воно було перш за все з проводами зими. Людям дуже хотілося скоріше провести зиму й зустріти довго очікувану весну, тож здавна Масницю відзначали наприкінці лютого, коли «весна з зимою зустрічається».

Особливо сподобалися діткам родзинки заходу — театралізована вистава «Як Блиночок допоміг весні» за участі Весни, Баби Яги й власне Блиночка та виступ студентки КНУКіМ Юлії Голуб, яка виконала чудову українську пісню «Дівчина-весна».

У цікавій та ігровій формі діти та батьки дізналися про традиції українського народу, про те, що ж робили наші предки кожного з семи днів Масного тижня. Зокрема, як проводили Широкий четвер, Тещині вечірки, Зовицені посиденьки та Прощену неділю.

Окрім ігор «Назвати слова на літеру З» «Гойдалки», «Назвати слова», «Стрибки з перешкодами», «Начини млинець» були ще запитання на кмітливість, «Млинна вікторина» й запальні танці.

Ну а закінчився захід традиційним ласуванням домашніми млинчиками з власноруч приготовленим варенням й іншими смаколиками.

Нещодавно ми писали, які дитячі книжки отримала бібліотека-філія №1 від Українського інституту книги.