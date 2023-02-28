1 березня у Кременчуці повторно видаватимуть державну допомогу для переселенців

1 березня розпочинається повторна видача державної допомоги для переселенців, які зареєстровані у Кременчуцькій громаді після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє мерія Кременчука.
Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися на гарячій лінії «Гуманітарний Кременчук» за номером телефону 0 800 33 22 21 (дзвінки приймаються з 8.00 до 20.00 щодня).
Для отримання допомоги потрібно при собі мати оригінали документів:
Отримати продуктовий набір можна буде після реєстрації в будні дні з 9.00 до 16.00 за однією з адрес:
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер