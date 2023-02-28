1 березня у Кременчуці повторно видаватимуть державну допомогу для переселенців

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1 березня розпочинається повторна видача державної допомоги для переселенців, які зареєстровані у Кременчуцькій громаді після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє мерія Кременчука.

Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися на гарячій лінії «Гуманітарний Кременчук» за номером телефону 0 800 33 22 21 (дзвінки приймаються з 8.00 до 20.00 щодня).

Для отримання допомоги потрібно при собі мати оригінали документів:

паспорт або ID-картку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку про взяття на облік ВПО;

пенсійне посвідчення (для осіб пенсійного віку);

довідки МСЕК про інвалідність (для осіб з інвалідністю);

свідоцтво про народження дитини (для законного представника дитини).

Отримати продуктовий набір можна буде після реєстрації в будні дні з 9.00 до 16.00 за однією з адрес: