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1 березня у Кременчуці повторно видаватимуть державну допомогу для переселенців

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 254

 

Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися

1 березня розпочинається повторна видача державної допомоги для переселенців, які зареєстровані у Кременчуцькій громаді після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє мерія Кременчука.

Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися на гарячій лінії «Гуманітарний Кременчук» за номером телефону 0 800 33 22 21 (дзвінки приймаються з 8.00 до 20.00 щодня).

Для отримання допомоги потрібно при собі мати оригінали документів:

  • паспорт або ID-картку;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідку про взяття на облік ВПО;
  • пенсійне посвідчення (для осіб пенсійного віку);
  • довідки МСЕК про інвалідність (для осіб з інвалідністю);
  • свідоцтво про народження дитини (для законного представника дитини).

Отримати продуктовий набір можна буде після реєстрації в будні дні з 9.00 до 16.00 за однією з адрес:

  • Кременчуцька гімназія №12 (вул. Володимира Великого, 52);
  • Кременчуцька гімназія №1 (вул. Сержанта Мельничука, 1а (колишня Чкалова);
  • Кременчуцька гімназія №29 (вул. Республіканська, 76).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: переселенці допомога продуктові набори
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