На Кременчуччині в ліцеї облаштують укриття за $150 тисяч

Сьогодні, 14:53 Переглядів: 263

Ferrexpo виділила $150 тис. на побудову укриття в ліцеї у селищі Нова Галещина (Кременчуцький р-н Полтавської області).

Новогалещинський ліцей є опорним закладом освіти, в ньому навчаються понад 340 учнів із 20 населених пунктів двох громад Полтавської області – Новогалещинської та Козельщинської.

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Нині вони змушені навчатися офлайн, через відсутність належного укриття. Гуманітарний фонд Ferrexpo не тільки виділяє зазначені кошти на укриття для ліцею, але й бере на себе його побудову. За проєктом, воно вміщатиме 400 осіб – 340 школярів та 60 осіб персоналу навчального закладу.

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Зауважимо, що за десять років з моменту заснування фонду (з 2011-го по 2021-й) компанія підтримала понад 90 освітніх проєктів, зокрема у 2021 році було реалізовано 31 проєкт в 7 місцевих та 7 регіональних школах.